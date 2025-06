Das neue Assassin’s Creed ist ein voller Erfolg

Vor dem Launch von „Shadows“ haben sich einige gefragt, wie sich wohl das neue Assassin’s Creed schlagen wird, denn es hängt viel vom Erfolg für Ubisoft ab, die finanziell angeschlagen sind. Und es gab wieder die übliche „Woke-Diskussion“.

Doch „normale“ Spieler interessiert nicht, was ein paar Verrückte im Netz schreiben und so kommt es, dass das neue Assassin’s Creed durchaus beliebt und ein Erfolg ist. Ubisoft selbst wirbt hier mit 2 Millionen Spielen nach dem ersten Wochenende.

Tom Henderson von Insider Gaming hat jetzt auch verraten, dass Assassin’s Creed Shadows nach Assassin’s Creed Valhalla der zweitgrößte Launch für Ubisoft bisher ist. Man rechnet mit 3 Millionen Spielern in den nächsten Tagen und 6 Millionen im ersten Monat, was vor allem für den Zeitpunkt des Spiels ein guter Verlauf wäre.

Assassin’s Creed: Valhalla bleibt ungeschlagen

Vor allem der Vergleich mit Valhalla ist schwierig, denn das kam mit dem Launch der aktuellen Konsolen, in der Pandemie und zu Weihnachten. Das kam im ersten Monat auf 8 Millionen Spieler. Doch wie gesagt, das war eine ganz andere Zeit.

Die eher mittelmäßigen Steam-Zahlen, die einige gerne teilen (schlecht sind sie jetzt auch nicht) liegen auch daran, dass laut VGC über 70 Prozent auf der Konsole und die meisten auf der PlayStation zocken. Auf der PS5 war es übrigens auch der bisher erfolgreichste Launch von einem neuen Spiel von Ubisoft (nicht nur AC).

Man kann also sagen, dass Assassin’s Creed Shadows keinen neuen Standard für die Reihe gesetzt hat, aber ich glaube, dass auch keiner erwartet hat, dass der Titel wirklich an Valhalla vorbeizieht. Es ist ein gutes und solides Spiel, welches sehr gut ankommt und mit dem Ubisoft zufrieden sein kann (was man offiziell auch ist).

Jetzt wird sich zeigen, ob das ausreicht, um Ubisoft zu retten.

