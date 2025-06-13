Wearables

Das neue Xiaomi Band hat einen Preis und ein Datum

Autor-Bild
Von
Von
| 2 Kommentare
Xiaomi Band 7 Header

Xiaomi plant ein neues Fitness-Armband für 2025, das Xiaomi Smart Band 10 steht bald an und wir haben vor ein paar Tagen auch schon die ersten Pressebilder im Netz gesehen. In diesem Jahr steht jedoch kein großer Schritt beim neuen Band an.

Dank „Ytechb“ wissen wir jetzt allerdings, dass Xiaomi das neue Band etwas teurer macht und 49,99 Euro in Europa haben möchte. Das sind 10 Euro mehr als beim 9er vor einem Jahr. Das wurde übrigens im Juli gezeigt, das neue Band kommt früher.

Laut Quelle startet das neue Xiaomi Smart Band 10 schon am 30. Juni (wobei nicht ganz klar ist, ob es schon früher gezeigt wird). Solche Gadgets werden meistens auf einem Event mit anderer Hardware gezeigt, da scheint bald etwas anzustehen.

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Lukas B. 👋
    sagt am

    Sobald es dazu den ersten MyDealz deal gibt, schlage ich zu ;)

    Antworten
  2. Newt 🎖
    sagt am

    Die Mi Bänder haben keine Existenzberechtigung mehr, weil der Preis viel zu teuer geworden ist. Für 50€ könnte man auch ältere Amazfit, Huawei, Honor etc SmartWatches holen.

    Antworten

