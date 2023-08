Das Tatort-Game: Chat-basiertes Krimi-Spiel lädt zum Ermitteln ein

Über die langjährige Serie „Tatort“ lässt sich viel erzählen und schreiben, man liebt sie oder hasst sie. Obwohl ich viel bessere Krimis kenne, schaue ich mir ab und zu den Tatort am Sonntagabend oder ältere Folgen in der Mediathek an. Mit dem interaktiven Tatort-Game bringen ARD, Südwestrundfunk (SWR) und das Innovation X-Lab Team des SWR die Serie ins digitale Zeitalter und laden zum Mitermitteln ein.

Der Tatort – Folge heute: Ein Fall für Dich!

Beim Tatort-Game wird man selbst zum Ermittler und muss die Kommissare Lannert und Bootz bei ihren Ermittlungen begleiten. Die beiden sind auch bekannt als das Team, das den Stuttgarter Tatort dreht. Um den Fall zusammenzufassen: Eine Leiche wird gefunden, die Spuren führen in die Stuttgarter Drogenszene.

Das Spiel selbst ist einem Chat-basierten „Escape-Spiele“ nachempfunden. Über ein Webportal, das WhatsApp sehr ähnlich ist, erhält man Nachrichten, Bilder und Videos und muss mit den Personen interagieren, um den Fall zu lösen. In einigen Situationen ist ein wenig Gehirnschmalz gefragt. Dazu gehören das Erkennen von Details auf Bildern oder das Knacken von Zahlencodes.

Wenn ihr ein oder zwei Stunden Zeit habt, dann klickt euch rein. Die Struktur und die Kommunikation über einen KI-gesteuerten Chatbot des Spiels sind recht gut. Hilfestellungen und die Komplettlösung sind ebenfalls verfügbar, falls man nicht weiterkommt. Kleiner Tipp: Es war nicht der Gärtner.

-->