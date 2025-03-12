DAZN wandert ins Auto: Audi holt sich Android-App exklusiv

Im Sommer 2024 gab DAZN bekannt, dass man mit dem Auto eine neue Plattform erobern möchte und gab auch an, dass man einen Partner im VW-Konzern hat. Es ist Audi, das haben die beiden Unternehmen heute ganz offiziell bekannt gegeben.

DAZN startet bei Android Automotive

DAZN gibt es für die aktuellen Modelle des Audi A5, Audi Q5, Audi A6, Audi A6 e-tron und Audi Q6 e-tron, die App ist über den hauseigenen Store verfügbar. Es ist also eine App für Android Automotive, die nicht im Google Play Store verfügbar ist.

Es ist unklar, ob es sich hier um einen exklusiven Deal handelt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass DAZN die restlichen Autos mit Android Automotive ignorieren wird. Meine Vermutung ist eher, dass das ein zeitlich begrenzter Deal ist.

Audi nutzt einen hauseigenen Store der Volkswagen Group, den man auch bei Porsche vorfindet. Es ist allerdings unklar, ob DAZN auch in den elektrischen Macan wandert, denn dieser nutzt Android Automotive und ebenfalls diesen App Store.

Bei Audi wirbt man jedenfalls mit einem bereits guten App-Portfolio, welches jetzt weiter wachsen soll. Mit Android Automotive als Basis gibt es neue Möglichkeiten für die VW-Marke, die man aber auch dringend nutzen muss, denn Google fällt hier als Partner weg. Der Deal mit DAZN zeigt jedoch, dass man hier doch bemüht ist.