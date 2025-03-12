DAZN wandert ins Auto: Audi holt sich Android-App exklusiv
Im Sommer 2024 gab DAZN bekannt, dass man mit dem Auto eine neue Plattform erobern möchte und gab auch an, dass man einen Partner im VW-Konzern hat. Es ist Audi, das haben die beiden Unternehmen heute ganz offiziell bekannt gegeben.
DAZN startet bei Android Automotive
DAZN gibt es für die aktuellen Modelle des Audi A5, Audi Q5, Audi A6, Audi A6 e-tron und Audi Q6 e-tron, die App ist über den hauseigenen Store verfügbar. Es ist also eine App für Android Automotive, die nicht im Google Play Store verfügbar ist.
Es ist unklar, ob es sich hier um einen exklusiven Deal handelt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass DAZN die restlichen Autos mit Android Automotive ignorieren wird. Meine Vermutung ist eher, dass das ein zeitlich begrenzter Deal ist.
Audi nutzt einen hauseigenen Store der Volkswagen Group, den man auch bei Porsche vorfindet. Es ist allerdings unklar, ob DAZN auch in den elektrischen Macan wandert, denn dieser nutzt Android Automotive und ebenfalls diesen App Store.
Bei Audi wirbt man jedenfalls mit einem bereits guten App-Portfolio, welches jetzt weiter wachsen soll. Mit Android Automotive als Basis gibt es neue Möglichkeiten für die VW-Marke, die man aber auch dringend nutzen muss, denn Google fällt hier als Partner weg. Der Deal mit DAZN zeigt jedoch, dass man hier doch bemüht ist.
Solange ein Handy Display reaktionsschneller und hochauflösender ist als das was in Autos verbaut wird, wohl weniger interessant.
Dann noch der „Nachteil“, dass viele Apps während der Fahrt gesperrt sind.
Und dass das ganze ggf. für Beifahrer-Zusatzdisplays freigegeben wird, halte ich für unwahrscheinlich, da diese in der Regel auch für Fahrer einsehbar sind und somit (gerade bei DAZN-Inhalten) eine Ablenkung darstellen würden.
klar Fussball gucken während der Fahrt.. oh man ey 🤦🏼♂️
warum braucht man soviel verfluchte Technik im Auto?! ging doch früher auch ohne Quadrillionen Sicherheitsfeatures und Entertainment!
früher musste man noch richtig Auto fahren können und hat es geschätzt und hatte Respekt, heute reicht es wenn man ein Bobbycar fahren kann. die Leidtragenden sind nun immer die schwächeren Verkehrsteilnehmer.
Nicht während der Fahrt, sondern im geparkten Modus (kann aber auch sein, dass es über das dritte Display geht, welches man optional für den Beifahrer buchen kann). Und inwiefern ist es ein Nachteil für andere, wenn mein Auto wesentlich sicherer ist? Das Gegenteil ist der Fall, im Vergleich zu „früher“ ist das Fortbewegungsmittel sicherer geworden. Muss man nicht mögen, ich finde es gut.
na wenn das ausschliesslich im geparkten Modus funktioniert und nicht iwelche Tricks und Hacks gibt das zu umgehen. wobei ich dennoch kein Freund davon bin dass mein Beifahrer aufs Display oder aufs Handy schaut während der Fahrt. 4 Augen sehen mehr als 2..
ich meine damit dass man sich als Autofahrer dank der vielen Sicherheitsfeatures überschätzt und zu sicher fühlt und zu unvorsichtig agiert.
Mir geht es auch so, wir trinken auch lieber einen Kaffee und laufen ein paar Meter, wenn das Auto mal auf der Langstrecke die 15 Minuten lädt. Doch es ist eben ein Thema und es ist wichtig. Und es wird wichtiger in Zukunft, ich denke da nicht nur an das Fahrerdisplay. Heute haben schon viele ihre iPads und Co. auf der Rückbank dabei, in Zukunft könnte Audi einfach zwei Displays optional für die Kids hinten anbieten.
Wie recht du hast. Dabei schaffen 90 % der Autofahrer nichtmal den ersten Meter ohne Fahrfehler.
Finde ich ehrlich gesagt, Grenzwertig.
Sind wir mal ehrlich,.. TV schauen, kann man wenn man NICHT mit dem Auto fährt!
Ich nutze nicht mal Android Auto. Habe noch keinen Mehrwert gefunden. Smartphone per Bluetooth verbunden, Telefon funktioniert über Freisprecheinrichtung, Gemini hört zu und spielt ab, was ich ansage. Wozu benötige ich da noch Android Auto? Was ist der Nutzen davon?