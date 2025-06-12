Death Stranding 2: On the Beach – Neuer Trailer veröffentlicht

Nachdem das sehnlich erwartete Game vor knapp einem Monat den sogenannten „Gold“-Status erreicht hat, startet langsam aber sicher die Werbekampagne zu Death Stranding 2: On the Beach des japanischen Entwicklerstudios Kojima Productions.

Der jetzt veröffentlichte Trailer, der den Titel „Explore, Connect, Survive“ trägt, gewährt neue Einblicke in das Game und bringt die drei Begriffe miteinander in Verbindung.

Death Stranding 2: On the Beach wird am 26. Juni exklusiv für die PlayStation 5 (Pro) erscheinen. Eine Vorbestellung ist bei verschiedenen Händlern sowie bei Amazon möglich. Ob später, ähnlich wie beim ersten Teil, auch eine Xbox-Version folgen wird, ist bisher nicht bekannt.

