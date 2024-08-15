De’Longhi Magnifica S: Beliebter Kaffeevollautomat bei Amazon im Angebot
Heute gibt es mal einen ungewöhnlichen Tipp für ein Angebot bei Amazon, aber es ist ja irgendwie auch ein technisches Produkt, wenn auch nicht smart. Doch es gibt den beliebten De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat aktuell für 269,99 Euro.
Es handelt sich genau genommen um das Modell 22.110.B, welches ein Bestseller bei Amazon ist und auf über 50.000 (meist positive) Bewertungen kommt. Ich habe es selbst am 15. Juni 2018 bei Amazon gekauft und bin bis heute zufrieden damit.
Ich würde mich zwar nicht als Kaffee-Experten bezeichnen, aber ich trinke gerne Kaffee und kenne im Umfeld einige mit diesem Kaffeevollautomaten, die ebenfalls zufrieden sind. Ihr müsst mir also nicht schreiben, wie viel besser Siebträger und Co. sind. Ich weiß es und es freut mich für euch, interessiert mich aber nicht 😄
Die UVP von 400 Euro ist natürlich übertrieben, das habe ich damals auch nicht bei Amazon gezahlt, aber es ist ein guter und solider Preis für eine gute und sehr solide Kaffeemaschine. Falls ihr also sowas sucht, dann schaut direkt bei Amazon vorbei.
In Warehouse Deals bekommt man sie teils schon für ~200€ – insbesondere wenn es mal wieder die Rabatte auf Warehouse Deals gibt. Oftmals sind die Sachen noch in ihrer originalen Folie und es ist nur der Karton beschädigt oder ein Wasserfilter fehlt oder dergleichen.
Bei uns ist sie nun auch ca 6 Jahre täglich im Einsatz. Die lange Existenz dieses Modells hat den riesigen Vorteil dass es so gut wie alles an Ersatzteilen zu sehr fairen Preisen gibt – inklusive unzähliger Reparatur Videos. Wir haben da nach einigen Jahren einfach zur Auffrischung mal die Schläuche getauscht und die untere Bodenwanne ausgetauscht.
Seit 4 Jahre verrichtet sie hier zuhause ihren Dienst! Wasserfilter rein und jede Woche die Brühgruppe ausspülen. TipTop!
Wir haben die Maschine 2020 gekauft fürs Büro – zwischenzeitlich sind weit mehr als 15.000 Tassen durch die Maschine gelaufen und bisher haben wir noch keine Ermüdungserscheinungen oder ähnliches entdeckt. Das Gerät läuft und läuft und läuft. Richtig gut!
Tipp von mir, weniger ist oft mehr. Bin von so ner Maschine auf ne Frenshpress! Nie wieder Vollautomat. Billiger, Kaffee schmeckt besser (zumindest mir), besser sauber zu halten und und und.
Also nur als Tipp! Soll auch nicht für René die Info sein:-)
Der Beitrag ist ja sowieso nicht von mir, ich bin eh Kaffee-Banause und nutze eine Senseo 😆
Oh, da habe ich doppelt nicht aufgepasst. Sorry! Dann meine ich natürlich Oli :-)
Da bin ich voll bei dir. Hatte vorher auch eine Maschine und habe mich Mal erkundigt,was es so gibt und bin ebenfalls auf eine Stempelkanne umgestiegen. Bisher fand jeder den Kaffee (Tipp: guten Kaffee kaufen,auch wenn er mehr kostet!) bei mir super!
Hängt sicher davon ab was für ein Kaffeekonsument man ist. Wenn man gern Espresso / Cappuccino etc trinkt ist obige Delonghi mit den passenden Bohnen schon sehr gut. Zumindest wenn man so die Richtung eines klassischen italienischen möchte.
Probiert man sich gern durch exklusive Bohnen mit feinen fruchtigen Nuancen / Noten dann Siebträger + gute / teure Mühle.
Trinkt man hingegen eher den klassischen Filterkaffee dann stimme ich dir zu.
Nutze auch noch meine, gerade mal nachgeschaut, bestellt am 5. Mai 2016 :D
Läuft noch 1a.
Leider kann man sich darauf nicht mehr verlassen. Ein Jahr reicht schon, bis die Innereien kostengünstig in ihrer Qualität beschnitten werden.