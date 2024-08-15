De’Longhi Magnifica S: Beliebter Kaffeevollautomat bei Amazon im Angebot

Heute gibt es mal einen ungewöhnlichen Tipp für ein Angebot bei Amazon, aber es ist ja irgendwie auch ein technisches Produkt, wenn auch nicht smart. Doch es gibt den beliebten De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat aktuell für 269,99 Euro.

Es handelt sich genau genommen um das Modell 22.110.B, welches ein Bestseller bei Amazon ist und auf über 50.000 (meist positive) Bewertungen kommt. Ich habe es selbst am 15. Juni 2018 bei Amazon gekauft und bin bis heute zufrieden damit.

Ich würde mich zwar nicht als Kaffee-Experten bezeichnen, aber ich trinke gerne Kaffee und kenne im Umfeld einige mit diesem Kaffeevollautomaten, die ebenfalls zufrieden sind. Ihr müsst mir also nicht schreiben, wie viel besser Siebträger und Co. sind. Ich weiß es und es freut mich für euch, interessiert mich aber nicht 😄

Die UVP von 400 Euro ist natürlich übertrieben, das habe ich damals auch nicht bei Amazon gezahlt, aber es ist ein guter und solider Preis für eine gute und sehr solide Kaffeemaschine. Falls ihr also sowas sucht, dann schaut direkt bei Amazon vorbei.

