Der autonome Mover: HOLON-Fahrzeug feiert Premiere auf der CES 2023

HOLON, eine Marke der BENTELER Gruppe, präsentierte in dieser Woche auf der Consumer Electronics Show (CES) 2023 in Las Vegas erstmalig ihren autonomen und vollelektrischen Mover.

Das Fahrzeug ist nach Herstellerangaben der weltweit erste autonome Mover mit „Automobilstandards“ in den Bereichen Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität. Der HOLON Mover verkehrt autonom und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde. Er verfügt über eine Reichweite von ca. 290 Kilometern.

Einsatzgebiete des Movers sind „On-Demand“-Angebote – wie Ridepooling und Ridehailing –aber auch der ganz normale Linienverkehr. Das erste Pilotprojekt ist bereits avisiert: in Deutschland mit der Hamburger Hochbahn. In den USA wird der Mobilitätsanbieter Beep für die Implementierung der ersten Fahrzeuge verantwortlich sein. Als weitere Anwendungsbereiche kommen private Einrichtungen wie z. B. Campus, Flughäfen oder Nationalparks hinzu.

Ausgelegt ist das Fahrzeug auf bis zu 15 Fahrgäste und schließt damit die Lücke zwischen privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die dezent versetzte Sitzanordnung soll ein Gefühl von Privatsphäre geben und gleichzeitig alle Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Der Mover ist „inklusiv“ gestaltet

Elektrische Doppelflügel-Türen samt Türlichtschranken und automatisch ausfahrbarer Rampe sowie eine serienmäßig verbaute Absenk-Funktion sollen für den barrierefreien Zugang sorgen. Die automatische Fixierung von Rollstühlen im Fahrzeuginneren ist auch möglich. Hinweise in Blindenschrift und ein audiovisueller Guide sollen sehbehinderte Menschen zusätzlich während der Fahrt unterstützen.

Weiter heißt es:

Der SAE Level 4 Mover basiert auf Mobileye Drive™, dem branchenweit ersten kommerziellen autonomen Fahrsystem für den Einsatz in einem definierten Betriebsbereich (Operational Design Domain). Die Skalierbarkeit des HOLON Movers wird durch drei Funktionen gewährleistet, die dem Fahrzeug helfen, die richtigen Entscheidungen auf der Straße zu treffen: ein fortschrittliches Erkennungssystem, das verschiedene zusätzliche Sensoren einsetzt, eine innovative Kartierungstechnologie sowie ein detailliertes Modell für die Fahrweise. Die Kombination dieser Technologien macht den HOLON Mover zu einem führenden Mobilitätskonzept der Branche.

Der Mover ist vollelektrisch unterwegs. Over-the-Air-Updates sorgen dafür, dass das Fahrzeug stets auf dem neuesten Stand bleibt – ohne dafür Werkstattbesuche einlegen zu müssen. In der gesamten Entwicklung wurde laut Herstellerangaben Wert daraufgelegt, „nachhaltige“ Materialien zu integrieren.

Der Produktionsstart für den HOLON-Mover ist für Ende 2025 in den USA geplant; in den folgenden Jahren sollen weitere Produktionskapazitäten in Europa sowie dem Mittleren Osten/Asien entstehen.

