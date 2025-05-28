Der Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 hält an

Clair Obscur: Expedition 33 knackte in wenigen Tagen die Million und nur kurze Zeit später auch schon den Meilenstein von zwei Millionen. Jetzt hat man einen sehr unterhaltsamen Meilenstein geteilt: 3,3 Millionen Einheiten in den ersten 33 Tagen.

Der Erfolg hält also an und nach den sehr positiven Kritiken verkauft sich das Spiel prächtig. Und das, obwohl es im Xbox Game Pass enthalten ist. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass der Bärenanteil der Verkaufe auf der PS5 stattgefunden hat.

Bei mir rollten gestern nach ziemlich genau 33 Stunden (auch ein lustige Zufall) die Credits, dazu bald mehr. Nur so viel: Es wird schwer, dieses Spiel als mein Spiel des Jahres zu schlagen. Dieser Erfolg ist verdient und hält hoffentlich noch lange an.