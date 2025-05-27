Half-Life 3 kommt: Das „letzte Kapitel“ bei Valve

Gerüchte zu Half-Life 3 gab es in den letzten Jahren immer wieder, aber es sieht so aus, als ob wir das Spiel in den nächsten Monaten wirklich sehen werden. Und es soll angeblich das „letzte Kapitel“ dieser Reihe werden und ein Abschluss sein.

Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas negativ, aber viele Fans hoffen nach Half-Life 2: Episode Two und Half-Life: Alyx sicher auch mal auf ein Spiel der Reihe, welches die Geschichte beendet und nicht wieder mit einem Cliffhanger endet.

So eine Entscheidung muss ja nicht bedeuten, dass Half-Life für immer Geschichte bei Valve sein wird, aber man könnte das aktuelle Kapitel endlich abschließen und müsste nicht immer mit der Hoffnung der Fans leben, die sich ein Finale wünschen.