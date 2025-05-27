Gaming

Half-Life 3 kommt: Das „letzte Kapitel“ bei Valve

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Half Life Valve Header

Gerüchte zu Half-Life 3 gab es in den letzten Jahren immer wieder, aber es sieht so aus, als ob wir das Spiel in den nächsten Monaten wirklich sehen werden. Und es soll angeblich das „letzte Kapitel“ dieser Reihe werden und ein Abschluss sein.

Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas negativ, aber viele Fans hoffen nach Half-Life 2: Episode Two und Half-Life: Alyx sicher auch mal auf ein Spiel der Reihe, welches die Geschichte beendet und nicht wieder mit einem Cliffhanger endet.

So eine Entscheidung muss ja nicht bedeuten, dass Half-Life für immer Geschichte bei Valve sein wird, aber man könnte das aktuelle Kapitel endlich abschließen und müsste nicht immer mit der Hoffnung der Fans leben, die sich ein Finale wünschen.

Gta 6 2026 Header

Grand Theft Auto VI: GTA 6 erscheint in einem Jahr

Heute ist der 26. Mai 2025, falls Rockstar Games das neue Grand Theft Auto nicht ein weiteres Mal verschiebt, dann…

26. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Ron ☀️
    sagt am

    Ein Abschluß der Geschichte würde ich sehr begrüßen.

    Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Und der nächste Artikel zu Half Life 3, was dennoch nicht erscheinen wird, egal ob ihr jeden Monat mindestens einen veröffentlicht…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Half-Life 3 kommt: Das „letzte Kapitel“ bei Valve
Weitere Neuigkeiten
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen
Doktor Sim Dr Sim
DR.SIM streicht Anschlusspreis in allen Tarifen
in Tarife | Update
FRITZ!Box 7630 und 4630 mit Wi-Fi 7 angekündigt
in Hardware