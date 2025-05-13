VW ID.2 GTI und VW ID.3 GTI kommen 2026

Volkswagen hat den elektrischen VW ID.2 GTI schon als Konzept vorgestellt, aber dabei bleibt es nicht, denn für 2026 ist mit dem ganz neuen VW ID.3 auch der erste VW ID.3 GTI geplant. Genau das haben wir vor ein paar Tagen bereits erfahren.

Laut Edison werden wir die beiden GTI-Elektroautos im Juni 2026 sehen und das „GTI ersetzt GTX“, wie ein Insider von Volkswagen verraten hat. Unklar ist, ob VW das GTX-Branding schon komplett einstellt oder bei anderen Modellen beibehält.

Ich bin mal gespannt, wie Volkswagen diese Änderung vermarktet, denn man hat ja erst letztes Jahr den VW ID.3 GTX eingeführt. Und da wusste man sicher schon, wohin die Reise geht. Meine Vermutung ist, dass die ID-Elektroautos mit einem Elektromotor das GTI-Branding bekommen (also kein ID.4 oder ID.7). Vorerst jedenfalls.