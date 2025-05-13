Mobilität

VW ID.2 GTI und VW ID.3 GTI kommen 2026

Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen hat den elektrischen VW ID.2 GTI schon als Konzept vorgestellt, aber dabei bleibt es nicht, denn für 2026 ist mit dem ganz neuen VW ID.3 auch der erste VW ID.3 GTI geplant. Genau das haben wir vor ein paar Tagen bereits erfahren.

Laut Edison werden wir die beiden GTI-Elektroautos im Juni 2026 sehen und das „GTI ersetzt GTX“, wie ein Insider von Volkswagen verraten hat. Unklar ist, ob VW das GTX-Branding schon komplett einstellt oder bei anderen Modellen beibehält.

Ich bin mal gespannt, wie Volkswagen diese Änderung vermarktet, denn man hat ja erst letztes Jahr den VW ID.3 GTX eingeführt. Und da wusste man sicher schon, wohin die Reise geht. Meine Vermutung ist, dass die ID-Elektroautos mit einem Elektromotor das GTI-Branding bekommen (also kein ID.4 oder ID.7). Vorerst jedenfalls.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst

Die aktuelle Generation der MEB-Elektroautos neigt sich dem Ende und vielleicht sollte man bei Interesse an einem Modell aus dem…

13. Mai 2025 | Jetzt lesen →

