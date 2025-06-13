Die Nachfrage nach Elektroautos legt massiv zu

Das Bild in Deutschland kann manchmal trüben, auch wenn sich die Lage hier doch wieder entspannt hat, aber global legen die Elektroautos in diesem Jahr gerade rasant zu. In den ersten Monaten des Jahres gab es ein Wachstum von 28 Prozent.

China dominiert alle bei Elektroautos

Global knackten die Elektroautos im Mai schon die Marke von 7 Millionen, wobei der Mai mit über 1,6 Millionen Einheiten einen neuen Rekord darstellt. China dominiert übrigens weiterhin als größer Markt für Elektroautos mit 4,4 Millionen Einheiten.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich Europa mit einem Wachstum von 27 Prozent nicht so weit hinter China mit 33 Prozent Wachstum verstecken muss, aber mit 1,6 Millionen Einheiten ist der Markt deutlich kleiner. In den USA sieht die Lage nicht so gut aus, da sind es nur 700.000 Einheiten und mit 3 Prozent auch kaum Wachstum.

Das trifft auch auf den Rest der Welt zu, wo Elektroautos mit 600.000 Einheiten quasi kaum relevant sind. Wer also vollelektrisch und erfolgreich sein möchte, der muss vor allem China und Europa beherrschen. Die USA sind zwar auch ein großer Markt, aber von Tesla dominiert und aktuell auch verhaltener bei den Elektroautos.

Boom bei Elektroautos kommt erst noch

Doch der Trend für 2025 ist klar, die Elektroautos wachsen und das durchaus schnell. Spannend wird aber natürlich, ob das Wachstum anhält und wie das Fazit am Ende des Jahres aussieht. Ich glaube aber, dass auch das nur der Anfang ist.

Kommendes Jahr steht eine sehr große Elektro-Offensive an, diese wird gewaltig sein und sie bringt preiswertere Modelle mit. Und 2027 stehen dann höhere CO₂-Preise an, das Wachstum dürfte also anhalten. Eigentlich, wenn die EU ihre CO₂-Vorgaben dieses Mal durchzieht, dürfte es 2026 noch deutlich massiver ausfallen.