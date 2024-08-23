Der Herr der Ringe: So sieht der neue Anime-Filme für das Kino aus

Fans von Der Herr der Ringe bekommen in diesem Jahr zwei neue Inhalte geboten, denn in ein paar Tagen startet Staffel 2 von Die Ringe der Macht bei Amazon. Und im Winter kommt dann Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in die Kinos.

Der neue Film ist ein Prequel, welches 261 Jahre vor Der Herr der Ringe: Die zwei Türme spielt und es gibt noch eine Besonderheit, denn es ist ein animierter Film. Diese Woche hat Warner Bros. den ersten Trailer zum neuen Blockbuster gezeigt.

Kenji Kamiyama ist für diesen Film verantwortlich, aber Peter Jackson ist ebenfalls am Film beteiligt. Am 12. Dezember 2024 startet Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in den deutschen Kinos und so sieht der neue Film der Reihe aus: