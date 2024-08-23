Unterhaltung

Der Herr der Ringe: So sieht der neue Anime-Filme für das Kino aus

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Der Herr Der Ringe Die Schlacht Der Rohirrim

Fans von Der Herr der Ringe bekommen in diesem Jahr zwei neue Inhalte geboten, denn in ein paar Tagen startet Staffel 2 von Die Ringe der Macht bei Amazon. Und im Winter kommt dann Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in die Kinos.

Der neue Film ist ein Prequel, welches 261 Jahre vor Der Herr der Ringe: Die zwei Türme spielt und es gibt noch eine Besonderheit, denn es ist ein animierter Film. Diese Woche hat Warner Bros. den ersten Trailer zum neuen Blockbuster gezeigt.

Kenji Kamiyama ist für diesen Film verantwortlich, aber Peter Jackson ist ebenfalls am Film beteiligt. Am 12. Dezember 2024 startet Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in den deutschen Kinos und so sieht der neue Film der Reihe aus:

Playstation 5 Ps5 Pro Ki

PlayStation Event: Sony nennt Details, kommt die PS5 Pro?

Sony hat die ersten Details zur Tokyo Game Show 2024 genannt, auf der man vom 26. September bis 29. September…

23. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Und da schließt sich der Ring, äh Kreis. Das sieht aus wie Record of Lodoss War…

    (Rekord of Lodoss War ist so einer dieser japanischen Herr der Ringe Abklatsche).

    Vom Zeichenstil kommt es aber eher neueren Berserk Verfilmungen am nächsten, denke ich. RoLW ist ja schon recht alt.

    Apropos Record of Lodoss War, auch dafür gibt es Spiele, das erste war ein Action-RPG im Diablo Stil. Ein supergeiles Game! Leider nur damals exklusiv für Dreamcast und hat die Konsole nie verlassen. Ein ähnliches Schicksal erlitt auch das damalige Berserk Spiel (Autor leider inzwischen verstorben, weswegen es wie bei Games of Thrones wohl nie einen Abschluss geben wird). Neuere Spiele von sowohl RoLW – Deedlit in Wonder Labyrinth (ein Metroidvania im Pixellook) und Berserk and the Band of the Hawk (so ein Maschenschlacht Actiongame) erschienen aber für so ziemlich alle Plattformen inkl. PC und Switch.

    Die Dreamcast Klassiker sind meiner Ansicht nach aber merklich besser. Beide, insbesondere Berserk, waren damals grafisch spektakulär.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Der Herr der Ringe: So sieht der neue Anime-Filme für das Kino aus
Weitere Neuigkeiten
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife