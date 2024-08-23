Der Herr der Ringe: So sieht der neue Anime-Filme für das Kino aus
Fans von Der Herr der Ringe bekommen in diesem Jahr zwei neue Inhalte geboten, denn in ein paar Tagen startet Staffel 2 von Die Ringe der Macht bei Amazon. Und im Winter kommt dann Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in die Kinos.
Der neue Film ist ein Prequel, welches 261 Jahre vor Der Herr der Ringe: Die zwei Türme spielt und es gibt noch eine Besonderheit, denn es ist ein animierter Film. Diese Woche hat Warner Bros. den ersten Trailer zum neuen Blockbuster gezeigt.
Kenji Kamiyama ist für diesen Film verantwortlich, aber Peter Jackson ist ebenfalls am Film beteiligt. Am 12. Dezember 2024 startet Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in den deutschen Kinos und so sieht der neue Film der Reihe aus:
Und da schließt sich der Ring, äh Kreis. Das sieht aus wie Record of Lodoss War…
(Rekord of Lodoss War ist so einer dieser japanischen Herr der Ringe Abklatsche).
Vom Zeichenstil kommt es aber eher neueren Berserk Verfilmungen am nächsten, denke ich. RoLW ist ja schon recht alt.
Apropos Record of Lodoss War, auch dafür gibt es Spiele, das erste war ein Action-RPG im Diablo Stil. Ein supergeiles Game! Leider nur damals exklusiv für Dreamcast und hat die Konsole nie verlassen. Ein ähnliches Schicksal erlitt auch das damalige Berserk Spiel (Autor leider inzwischen verstorben, weswegen es wie bei Games of Thrones wohl nie einen Abschluss geben wird). Neuere Spiele von sowohl RoLW – Deedlit in Wonder Labyrinth (ein Metroidvania im Pixellook) und Berserk and the Band of the Hawk (so ein Maschenschlacht Actiongame) erschienen aber für so ziemlich alle Plattformen inkl. PC und Switch.
Die Dreamcast Klassiker sind meiner Ansicht nach aber merklich besser. Beide, insbesondere Berserk, waren damals grafisch spektakulär.