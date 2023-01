Der Nächste auf der Liste: Google entlässt 12.000 Mitarbeiter

Die Massenentlassungen bei den großen Tech-Unternehmen gehen weiter und während man in der Pandemie schön die Vorteile genutzt und Rekordgewinne auf der Welt eingefahren hat, so müssen mit Beginn der wirtschaftlichen Krise die Mitarbeiter gehen. Denn eins darf an der Börse nicht passieren: Gewinneinbruch.

Google ist der nächste Kandidat auf der Liste und auch hier sprechen wir über eine fünfstellige Summe: 12.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In den USA geht das einfacher, doch Google entlässt auch weltweit Arbeitskräfte und spricht davon, dass der Prozess hier länger dauern wird. Sundar Pichai entschuldigt sich bei allen.

Folgen bei Google bisher noch unklar

Der Chef von Google vermarktet das als Chance für die Zukunft, ignoriert dabei aber, dass die Reserven von Alphabet durchaus reichen würden, um damit eine Weile die Kosten zu decken. Aber wie gesagt: Börse. Und es ist auch kein Zufall, dass man die schlechten Nachrichten bei Google an einem Freitag veröffentlicht.

Wir wissen bisher noch nicht, welche Bereiche betroffen sind, aber am Montag soll es eine offene Fragerunde bei Google geben. Ich bin wirklich auf die Folgen dieser Massenentlassungen gespannt, denn das ist noch nicht das Ende. Mal schauen, ob Apple folgen wird, die fehlen bisher in der Liste der ganz großen Tech-Giganten.

Änderungen stehen an: Microsoft entlässt 10.000 Mitarbeiter Die große Entlassungswelle der Tech-Giganten geht weiter, diese Woche hat man bei Microsoft bekannt gegeben, dass 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Unternehmen verlassen werden. Satya Nadella hat sich bereits öffentlich geäußert. Laut Microsoft sind viele Bereiche betroffen, darunter Marketing, das…19. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->