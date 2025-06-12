Der Sommer kommt: Zeit für die Split-Klimaanlage
Am Wochenende werden wir die 30 Grad knacken und man merkt schon jetzt, dass der Sommer kommt und sich das Frühjahr dem Ende neigt. Viele beschäftigen sich erst dann mit einer Lösung, wenn die volle Hitze da ist und es wirklich alle machen.
Dann steigen aber meist die Preise von solchen Lösungen und gute Modelle sind im Hochsommer gerne ausverkauft. Letzten Sommer war das bei der Midea PortaSplit der Fall, daher gibt es heute eine kleine (und frühe) Empfehlung von meiner Seite.
Midea PortaSplit ist aktuell gut verfügbar
Ich habe die Midea PortaSplit letztes Jahr hier getestet und sie hat die Lage bei mir in der Wohnung so massiv verändert, dass sie mein Gadget des Jahres war. Und da ich sie erst heute aus dem Keller geholt habe, kam mir die Idee für diesen Beitrag.
Aktuell gibt es die Midea PortaSplit für 899 Euro bei Amazon auf Lager, das ist ein guter Preis. Die UVP von 1.200 Euro musste man letztes Jahr zwar auch nicht so wirklich zahlen, aber 999 Euro waren keine Seltenheit und auch im Winter der Preis.
Bei Expert bekommt man die Split-Klimaanlage derzeit sogar für knapp 830 Euro, da müsst ihr aber schauen, ob sie lokal verfügbar ist. Bei OBI und im Bauhaus gibt es die Klimaanlage laut Midea ebenfalls (das sind jedenfalls die offiziellen Shops).
Wenn das Ding noch Matter hätte wäre es super. Habe es via Broadlink und Homebridge.io ins Apple Homekit gebracht.
Was verbraucht das Gerät denn bei euch so im Betrieb? Können ja nicht dauerhaft die irgendwo angegebenen 3,5 kW sein, oder?
Kälteleistung ist nicht gleich Leistungsaufnahme. Das Gerät wird unter Volllast etwa 900 Watt brauchen.
Besten Dank 👍🏻
Das Gerät ist extrem sparsam. Bei mir gestern unter 300Watt pro Stunde.
Hab ich, ist im Einsatz. Alles gut.
Ich habe heute auch zugeschlagen und eine Midea Portasplit für 791,- Euro ergattert. Das ging mit Hey Obi Rabatt und noch einem Berater Rabatt von 1%.
Ja die Portasplit ist super. ich habe sie für 824 geschossen ohne Versandkosten. Sie kühlt echt schnell und ich musste nur keine Gedanken über Installation etc machen. auf jedenfall eine gute Investition.
Die Midea gibt es schon für unter 800€…
Wo, mein Löwe?
815,- ist das günstigste Angebot was ich gerade gefunden habe.
Bauhaus, Hornbach, Toom
769 – 789€
Jenachdem noch TP Garantie, dadurch günstiger. Je nach Verfügbarkeit
Ich habe sie nun auch. Allerdings ist sie selbst im Silence-Mode zu laut für das Schlafzimmer. Das Problem ist nicht der Luftausströmer, sondern das Brummen des Kompressors. Mein iPhone zeigt auch nur – wie beworben – 39 Dezibel im Silence-Mode an, aber das Brummen stört trotzdem. Ist das normal?
Hat schon jemand das Update in der App erhalten, womit man dann den Silence-Mode noch leiser stellen kann?
Mein Störfaktor ist die Kondenswasserpumpe im Halbstundentakt. Diese ist bei mir deutlich lauter, als der Silentmodus. Ansonsten passts schon.
Achtung an Abholer: Karton kann man kaum/nicht alleine tragen. Ist recht schwer und sehr sperrig. Ansonsten sehr empfehlenswertes Gerät, falls man keine Split-Anlage einbauen (lassen) kann/will.