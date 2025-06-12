Der Sommer kommt: Zeit für die Split-Klimaanlage

Am Wochenende werden wir die 30 Grad knacken und man merkt schon jetzt, dass der Sommer kommt und sich das Frühjahr dem Ende neigt. Viele beschäftigen sich erst dann mit einer Lösung, wenn die volle Hitze da ist und es wirklich alle machen.

Dann steigen aber meist die Preise von solchen Lösungen und gute Modelle sind im Hochsommer gerne ausverkauft. Letzten Sommer war das bei der Midea PortaSplit der Fall, daher gibt es heute eine kleine (und frühe) Empfehlung von meiner Seite.

Midea PortaSplit ist aktuell gut verfügbar

Ich habe die Midea PortaSplit letztes Jahr hier getestet und sie hat die Lage bei mir in der Wohnung so massiv verändert, dass sie mein Gadget des Jahres war. Und da ich sie erst heute aus dem Keller geholt habe, kam mir die Idee für diesen Beitrag.

Aktuell gibt es die Midea PortaSplit für 899 Euro bei Amazon auf Lager, das ist ein guter Preis. Die UVP von 1.200 Euro musste man letztes Jahr zwar auch nicht so wirklich zahlen, aber 999 Euro waren keine Seltenheit und auch im Winter der Preis.

Bei Expert bekommt man die Split-Klimaanlage derzeit sogar für knapp 830 Euro, da müsst ihr aber schauen, ob sie lokal verfügbar ist. Bei OBI und im Bauhaus gibt es die Klimaanlage laut Midea ebenfalls (das sind jedenfalls die offiziellen Shops).

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.