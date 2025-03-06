Deutsche Post baut 8000 Stellen ab

Die Deutsche Post will bis Ende des Jahres rund 8.000 Stellen im Brief- und Paketbereich streichen. Das entspricht etwa vier Prozent der Belegschaft in diesem Bereich.

Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit, effizienter zu arbeiten und verspricht einen sozialverträglichen Stellenabbau. Der DHL-Konzern, zu dem auch die Deutsche Post gehört, ist weltweit tätig und beschäftigt insgesamt rund 600.000 Mitarbeiter.

In der Pressemeldung der Post heißt es dazu:

Um das Wachstum der Gruppe zu unterstützen, hat der Vorstand das konzernweite Programm „Fit for Growth“ aufgelegt. Das Programm ist Bestandteil der Strategie 2030, mit der sich der Konzern insgesamt schlanker und effizienter aufstellen möchte. Im Rahmen von „Fit for Growth“ will DHL Group die Kostenbasis strukturell um mehr als eine Milliarde Euro verbessern. Das konzernweite Programm umfasst zahlreiche Maßnahmen in allen Unternehmensbereichen und wird im Geschäftsjahr 2027 seine volle Wirkung entfalten. Im Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland werden im Rahmen von „Fit for Growth“ im Jahr 2025 rund 8.000 Stellen sozialverträglich abgebaut.

Hintergrund der Maßnahmen sind steigende Kosten und sinkende Gewinne. Während der Umsatz der Deutschen Post 2023 um drei Prozent auf 84,2 Milliarden Euro stieg, ging das operative Ergebnis um 7,2 Prozent zurück. Vor allem das Briefgeschäft leidet unter rückläufigen Sendungsmengen, während der Paketversand weiter wächst. Andere Bereiche wie Expresssendungen und Logistikdienstleistungen laufen besser, sind aber ebenfalls von der konjunkturellen Unsicherheit betroffen.

Die Ankündigung des Stellenabbaus erfolgt kurz nach einer Tarifeinigung mit der Gewerkschaft Verdi, die eine Lohnerhöhung für rund 170.000 Beschäftigte vorsieht.