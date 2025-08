Deutsche Post bringt deine Post ins E-Mail-Postfach

Die Deutsche Post erweitert ihren Service „Postscan“ in Kooperation mit 1&1 für GMX- und WEB.DE-Nutzer.

Ab dem 29. Oktober können sie sich ihre gescannten Briefe kostenlos per E-Mail in ihr Postfach schicken lassen. Der Service steht den 35 Millionen Nutzern von GMX und WEB.DE zur Verfügung und ist über Browser und Smartphone-Apps erreichbar. Der digitale Brief wird transportverschlüsselt übertragen.

Mit der neuen Funktion werden Briefinhalte direkt in das E-Mail-Postfach des Nutzers gesendet, deutlich als Postscan der Deutschen Post gekennzeichnet und mit einem blauen Häkchen als authentisch bestätigt. Die PDF-Dateien der Briefe können heruntergeladen und in der Cloud von GMX oder WEB.DE gespeichert werden.

Nach Angaben der Deutschen Post und der beteiligten E-Mail-Dienste soll die Erweiterung die Attraktivität des Briefverkehrs im digitalen Zeitalter steigern.

Der Dienst Postscan scannt physische Briefe, Postkarten oder eingeschriebene Briefe und stellt sie digital zur Verfügung. Die Originaldokumente werden sicher verwahrt und monatlich an die Kunden versandt.

Für 14,99 Euro im Monat kann der Service auch flexibel und temporär genutzt werden, zum Beispiel während eines Urlaubs. Die per E-Mail bereitgestellten Dokumente können dauerhaft gespeichert werden, während die Scans im Online-Shop Postscan nach 90 Tagen gelöscht werden.

-->