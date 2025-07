Deutsche Post ist „die beste Post der Welt“

Die Deutsche Post ist gemeinsam mit der Schweizerischen Post als bester Postdienstleister der Welt ausgezeichnet worden.

Das ist das Ergebnis einer Studie der UN-Sonderorganisation Weltpostverein, die die Entwicklung und Leistungsfähigkeit von 174 Postdienstleistern weltweit untersucht hat. Die Bewertung erfolgte anhand von vier Kriterien: Zuverlässigkeit, Reichweite des internationalen Netzwerks, Relevanz des Postportfolios und Widerstandsfähigkeit.

Zusätzlich erhielt die Deutsche Post Punkte für Sendungsverfolgung, Datenqualität und CO₂-Einsparungen. In allen bewerteten Kategorien erzielte das Unternehmen Spitzenwerte.

Die Auszeichnung wird am heutigen Weltposttag in Bern, dem Sitz des Weltpostvereins, überreicht. Die Deutsche Post belegt zum ersten Mal den ersten Platz, nachdem sie in den vergangenen Jahren häufig den zweiten oder dritten Platz belegt hatte.

Trotz der Freude über die Auszeichnung weist die Deutsche Post auf die Herausforderung hin, die Qualität angesichts des hohen Preisdrucks durch die Regulierung zu halten. So liegt das Briefporto in Deutschland für den Standardbrief rund 43 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt, während die Lohnkosten zu den höchsten in Europa zählen. Ab nächstem Jahr soll das Briefporto dementsprechend steigen.

-->