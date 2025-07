Deutsche Post liefert Ausweisdokumente ab Mai 2025 nach Hause

Ab dem 2. Mai 2025 bietet die Deutsche Post einen neuen Service für die Zustellung von Ausweisdokumenten an. Personalausweise, Reisepässe, elektronische Aufenthaltstitel und der elektronische Personalausweis können dann auf Wunsch direkt nach Hause geschickt werden.

Die Zustellung erfolgt über das Verfahren „Postident Zustellung“, bei dem sich der Empfänger an der Haustür mit einem gültigen Ausweisdokument identifizieren muss. Die Deutsche Post hat sich in der entsprechenden Ausschreibung gegen andere Anbieter durchgesetzt und den Zuschlag von der Bundesdruckerei erhalten.

Der neue Service soll eine Alternative zum persönlichen Behördengang sein. Die Zustellung erfolgt ausschließlich an den Betroffenen nach vorheriger Legitimation, was laut Anbieter ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten soll.

Die Zusteller der Deutschen Post übergeben die Dokumente nicht im Briefkasten, sondern persönlich an der Haustür.

Voraussetzungen und Kosten für den Service

Für die Nutzung des Direktversands fallen zusätzliche Gebühren in Höhe von 15 Euro an. Diese ist bei der Beantragung des jeweiligen Dokuments bei der zuständigen Behörde zu entrichten.

Der Service steht nicht allen Altersgruppen zur Verfügung: Personalausweise, eID-Karten und Aufenthaltstitel können erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr per Direktversand bestellt werden, bei Reisepässen liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.

Der Service richtet sich ausschließlich an Antragsteller, die bereit sind, die zusätzlichen Kosten zu tragen und eine persönliche Zustellung zu akzeptieren. Eine anonyme Zustellung oder Zustellung durch Dritte ist nicht vorgesehen.

-->