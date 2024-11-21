Marktgeschehen

Deutschland abgehängt: Warum unsere Rechenzentren den Anschluss verlieren

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Router Lan Internet

Der deutsche Rechenzentrumsmarkt wächst zwar, verliert aber international an Bedeutung. Stellte Deutschland 2015 noch 3,5 Prozent des weltweiten Serverparks, werden es 2024 nur noch 2,5 Prozent sein.

Vor allem die USA und China dominieren den Markt: Die USA verfügen derzeit über eine IT-Anschlussleistung von 48 Gigawatt, Deutschland nur über 2,7 Gigawatt. Trotz hoher Investitionen in die Rechenzentrumsinfrastruktur bleibt die Rechenleistung gemessen an der Wirtschaftskraft hinter anderen Nationen wie Irland oder den Niederlanden zurück.

Das gefährdet die digitale Souveränität Deutschlands, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder, der zum Handeln aufruft.

241120 Pi Rechenzentren It Anschlussleistung Print

Trends: Cloud, KI und Nachhaltigkeit

Das Wachstum der Branche wird insbesondere durch Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) getrieben. Cloud-Rechenzentren machen inzwischen 45 % des Marktes aus, während die Bedeutung traditioneller Rechenzentren abnimmt. Der zunehmende Einsatz von KI führt zu höheren Anforderungen an Hardware und Energieverbrauch.

Für 2030 wird prognostiziert, dass KI rund 40 % der Rechenleistung beanspruchen wird. Trotz steigender Kapazitäten gehen die CO₂-Emissionen dank erneuerbarer Energien und Effizienzmaßnahmen leicht zurück. Seit 2023 schreibt ein Gesetz vor, dass große Rechenzentren ab 2027 klimaneutral sein müssen.

241120 Pi Rechenzentren Energiebedarf Print

Herausforderungen und Anforderungen

Die Nutzung der Abwärme von Rechenzentren bietet Potenziale, scheitert aber oft an der fehlenden Infrastruktur. Hauptsächlich hohe Stromkosten, bürokratische Hürden und Fachkräftemangel gelten als Standortnachteile.

Mit mehr als einem Drittel der bundesweiten IT-Leistung ist Frankfurt nach wie vor das Zentrum der deutschen Rechenzentrumsbranche, während Berlin-Brandenburg und andere Regionen aufholen.

Bitkom fordert einen „Aktionsplan Rechenzentren“, um regulatorische Hürden abzubauen, Stromkosten zu senken und Planungsprozesse zu beschleunigen. Ziel ist es, Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen und die digitale Transformation voranzutreiben.


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Cress 🌀
    sagt am

    Einfach Schade, dass wir uns da so ein Bein stellen… echt uncool.

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    Mit der Lidl Cloud wird das alles wieder in Ordnung kommen!11

    Antworten
  3. Julian II. ☀️
    sagt am

    Das ernsthaft Irland als Maßstab genommen wird …. Da haben alle großen hyperscaler und auch weitere ihre Europa Rechenzentren stehen. Ist ja kein Vergleich.
    Genauso Niederlande.

    Wäre eher spannend, wie es im Vergleich zu Frankreich, UK, Polen oder Italien aussieht.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Deutschland abgehängt: Warum unsere Rechenzentren den Anschluss verlieren
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen