Mobilität

Deutschland exportiert mehr Autos – doch Elektroauto-Import bricht ein

Autor-Bild
Von
|
The New Volkswagen Golf Gte
VW Golf GTE folgt etwas später

Im Jahr 2024 wurden rund 3,4 Millionen neue Personenkraftwagen aus Deutschland exportiert, was einem mengenmäßigen Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Gesamtwert der ausgeführten Fahrzeuge betrug 135,0 Mrd. Euro, wertmäßig gingen die Exporte jedoch um 1,3 % zurück. Die wichtigsten Abnehmerländer waren die USA mit 13,1 % aller Exporte, gefolgt vom Vereinigten Königreich (11,3 %) und Frankreich (7,4 %).

Pkw Exporte

Ein bedeutender Anteil der Exporte entfiel auf Elektrofahrzeuge. Im Jahr 2024 wurden 881.000 reine Elektroautos exportiert, was einem Anstieg von 11,9 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Mit einem Marktanteil von 42,0 % (1,4 Mio. Pkw) dominierten jedoch weiterhin die Benzinfahrzeuge. Hybridfahrzeuge machten 17,2 % der Exporte aus, während der Anteil der Diesel-Pkw mit 15,0 % rückläufig war.

Auf der Importseite wurden 1,8 Millionen neue Personenkraftwagen nach Deutschland eingeführt, was einem mengenmäßigen Rückgang von 11,5 % und einem wertmäßigen Rückgang von 12,8 % entspricht. Benziner blieben mit 40,3 % die am häufigsten importierte Antriebsart. Besonders auffällig war der drastische Rückgang der Importe von reinen Elektroautos um 46,0 % auf 244.000 Pkw.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Deutschland exportiert mehr Autos – doch Elektroauto-Import bricht ein
Weitere Neuigkeiten
Congstar
congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Apple iPhone 17 kommt besser als erwartet an
in Smartphones
Apple iOS 26.1 kommt: Das nächste Update geht in die Testphase
in Firmware und OS
Peugeot Licht Detail Header
Stellantis spricht von neuem „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Apple Homepod 2023 Header
Der „ChatGPT-Speaker“ kommt: OpenAI greift Apple direkt an
in Smart Home
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming
DHL erweitert Paketankündigungen auf vier Sprachen
in Dienste
Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden
in Smartphones
Polestar 2 Laden Elektro Bauhaus Header
Elektromobilität: Fast 5.000 Kommunen ohne Infrastruktur
in Mobilität