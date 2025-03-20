Deutschland exportiert mehr Autos – doch Elektroauto-Import bricht ein

Im Jahr 2024 wurden rund 3,4 Millionen neue Personenkraftwagen aus Deutschland exportiert, was einem mengenmäßigen Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Gesamtwert der ausgeführten Fahrzeuge betrug 135,0 Mrd. Euro, wertmäßig gingen die Exporte jedoch um 1,3 % zurück. Die wichtigsten Abnehmerländer waren die USA mit 13,1 % aller Exporte, gefolgt vom Vereinigten Königreich (11,3 %) und Frankreich (7,4 %).

Ein bedeutender Anteil der Exporte entfiel auf Elektrofahrzeuge. Im Jahr 2024 wurden 881.000 reine Elektroautos exportiert, was einem Anstieg von 11,9 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Mit einem Marktanteil von 42,0 % (1,4 Mio. Pkw) dominierten jedoch weiterhin die Benzinfahrzeuge. Hybridfahrzeuge machten 17,2 % der Exporte aus, während der Anteil der Diesel-Pkw mit 15,0 % rückläufig war.

Auf der Importseite wurden 1,8 Millionen neue Personenkraftwagen nach Deutschland eingeführt, was einem mengenmäßigen Rückgang von 11,5 % und einem wertmäßigen Rückgang von 12,8 % entspricht. Benziner blieben mit 40,3 % die am häufigsten importierte Antriebsart. Besonders auffällig war der drastische Rückgang der Importe von reinen Elektroautos um 46,0 % auf 244.000 Pkw.