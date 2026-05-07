Deutscher Automarkt: E-Autos legen stark zu, Benziner brechen ein

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für April 2026 erneut steigende Pkw-Neuzulassungen in Deutschland.

Im April 2026 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 249.163 neue Pkw zugelassen. Das entspricht einem Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Gewerbliche Zulassungen machten 64,6 Prozent aus, private Zulassungen legten mit 8,2 Prozent stärker zu. Insgesamt wurden 306.988 Kraftfahrzeuge erstmals in den Verkehr gebracht.

Bei den deutschen Marken verzeichnete Smart laut Behörde den stärksten Zuwachs. Audi, MINI, Opel und Mercedes konnten ebenfalls zulegen. Rückgänge gab es unter anderem bei VW, Ford und Porsche. Trotz des Minus blieb VW mit 18,5 Prozent Marktanteil die stärkste deutsche Marke. Unter den Importmarken lag Skoda bei den Neuzulassungen vorne, während Seat rückläufig war.

Elektroautos und SUVs prägen den Automarkt

SUVs blieben mit einem Anteil von 35,1 Prozent das stärkste Segment und legten deutlich zu. Die Kompaktklasse verlor dagegen spürbar.

Reine Elektroautos erreichten mit 64.350 Neuzulassungen einen Anteil von 25,8 Prozent und lagen damit 41,3 Prozent über dem Vorjahreswert (und bei weniger Einheiten auchcetwas höher als im März).

Hybridfahrzeuge blieben mit 39,2 Prozent Marktanteil die häufigste Antriebsart. Benziner und Diesel gingen dagegen weiter zurück.

Wichtige Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im April 2026

Neuzulassungen insgesamt: 249.163 Pkw (+2,7 %)

249.163 Pkw (+2,7 %) Gewerbliche Zulassungen: 64,6 % (-0,2 %)

64,6 % (-0,2 %) Private Zulassungen: 35,4 % (+8,2 %)

35,4 % (+8,2 %) Durchschnittlicher CO₂-Ausstoß: 97,6 g/km (-10,7 %)

Antriebsarten

Hybridfahrzeuge gesamt: 97.753 Fahrzeuge, Anteil 39,2 % (+6,6 %)

97.753 Fahrzeuge, Anteil 39,2 % (+6,6 %) Plug-in-Hybride: 27.546 Fahrzeuge, Anteil 11,1 % (+13,3 %)

27.546 Fahrzeuge, Anteil 11,1 % (+13,3 %) Elektroautos (BEV): 64.350 Fahrzeuge, Anteil 25,8 % (+41,3 %)

64.350 Fahrzeuge, Anteil 25,8 % (+41,3 %) Benziner: 53.420 Fahrzeuge, Anteil 21,4 % (-20,0 %)

53.420 Fahrzeuge, Anteil 21,4 % (-20,0 %) Diesel: 32.437 Fahrzeuge, Anteil 13,0 % (-13,8 %)

32.437 Fahrzeuge, Anteil 13,0 % (-13,8 %) Flüssiggas (LPG): 1.190 Fahrzeuge, Anteil 0,5 % (+18,1 %)

1.190 Fahrzeuge, Anteil 0,5 % (+18,1 %) Brennstoffzelle/Wasserstoff: 2 Fahrzeuge, Anteil 0,0 %

2 Fahrzeuge, Anteil 0,0 % Erdgasfahrzeuge: keine Neuzulassungen

Fahrzeugsegmente

SUVs: 35,1 % Marktanteil (+13,5 %)

35,1 % Marktanteil (+13,5 %) Kompaktklasse: zweitstärkstes Segment (-12,9 %)

zweitstärkstes Segment (-12,9 %) Kleinwagen: 13,2 % Marktanteil (+12,1 %)

13,2 % Marktanteil (+12,1 %) Mini-Vans: 0,7 % Marktanteil (+28,5 %)

0,7 % Marktanteil (+28,5 %) Wohnmobile: 3,1 % Marktanteil (-23,2 %)

Marken mit auffälligen Entwicklungen

Smart: +260,0 %

+260,0 % Audi: +19,0 %

+19,0 % MINI: +23,7 %

+23,7 % VW: 18,5 % Marktanteil (-6,7 %)

18,5 % Marktanteil (-6,7 %) Ford: -18,5 %

-18,5 % Porsche: -26,1 %

-26,1 % Skoda: 21.192 Fahrzeuge (+12,2 %)

21.192 Fahrzeuge (+12,2 %) Seat: 11.771 Fahrzeuge (-13,9 %)

Weitere Fahrzeugmärkte

Krafträder: 25.342 Neuzulassungen (+17,2 %)

25.342 Neuzulassungen (+17,2 %) Kfz insgesamt: 306.988 Fahrzeuge (+3,7 %)

306.988 Fahrzeuge (+3,7 %) Kfz-Anhänger: 25.581 Einheiten (-3,6 %)

25.581 Einheiten (-3,6 %) Gebrauchtwagenmarkt: 666.856 Halterwechsel (-3,4 %)

Ich sehe vor allem den anhaltenden Trend zu elektrifizierten Fahrzeugen als bemerkenswert an. Gleichzeitig zeigt der hohe SUV-Anteil, dass größere Fahrzeugklassen trotz sinkender Emissionswerte weiterhin stark nachgefragt werden.

Die Neuzulassungen von Personenkraftwagen im April 2026 nach Marken könnt ihr beim KBA einsehen (Tabelle unten).