Deutschland hat jetzt einen Digitalminister

Noch steht die neue Regierung nicht, aber heute wurden die ersten Ministerposten bekannt gegeben und Deutschland bekommt erstmals einen Digitalminister. Es ist genau genommen der Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.

Die CDU hat sich für eine Person aus der Wirtschaft entschieden, denn Dr. Karsten Wildberger übernimmt dieses Amt. Kennt ihr nicht? Er leitete bisher Ceconomy, was auch nicht unbedingt jeder kennt. Die meisten dürften aber zwei Marken davon kennen, MediaMarkt und Saturn. Eine digitale Erfolgsgeschichte aus Deutschland.

Das ist natürlich Ironie, Ceconomy hat in den letzten Jahren den ein oder anderen Neuanfang für die Marken, vor allem in digitalen Bereich, schlecht umgesetzt. Klingt jetzt nicht unbedingt vielversprechend, aber ich bin ja ehrlich gesagt froh, dass wir nach so vielen Jahrzehnten endlich mal einen „vollwertigen“ Digitalminister haben.

Mal schauen, ob das Digitalministerium etwas ändern kann oder ob das am Ende reine Symbolpolitik ist. Ohne große finanzielle Mittel bleibe ich da leider skeptisch.

