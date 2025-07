Deutschlandweite Aktion gegen „Monster-SUV“ in Städten gestartet

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagt die zunehmende Verbreitung großer SUVs auf deutschen Straßen und will die deutschen Städte zu strengeren Regelungen bewegen.

Dazu ruft die DUH Bürgerinnen und Bürger auf, deutschlandweit Orte zu melden, an denen besonders viele SUVs unterwegs sind. Ziel ist es, die Städte zu motivieren, zumindest den vorhandenen Handlungsspielraum zu nutzen, um die Probleme durch übergroße Fahrzeuge zu verringern. So heißt es:

Wir werden in den kommenden Wochen in vielen hundert deutschen Städten offizielle Anträge stellen, um dort wirksam gegen die Flut von übergroßen Stadtgeländewagen und Lifestyle-Pickups in der Innenstadt vorzugehen.