devolo präsentiert 5G-Router mit WiFi 6 – kostet 449,90 Euro
Devolo erweitert sein Angebot an Vernetzungslösungen mit einem neuen 5G-Router, der schnelles Internet über Mobilfunk ermöglicht.
Der devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE nutzt die WiFi 6-Technologie. Der kompakte Router kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Steckdose vorhanden ist. Er verbindet sich mit 3G-, 4G- und 5G-Netzen und bietet neben WLAN auch kabelgebundene Anschlüsse, darunter einen 2,5-Gbps- und einen 1-Gbps-Port. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen FXS-Port für analoge Telefone.
Nach dem Einlegen einer Nano-SIM-Karte und dem Anschluss an eine Stromquelle ist das Gerät sofort einsatzbereit. Die devolo Home Network App ermöglicht die Konfiguration und Verwaltung des Netzwerks. Das Datenblatt des devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE habe ich euch hier hochgeladen (PDF).
Der Router ist ab sofort für 449,90 Euro mit drei Jahren Garantie erhältlich.
Devolo Produkte sind der größte Mist. Funktionieren nicht mal untereinander.
Wer im privaten Bereich was vernünftiges will kauf AVM mit Fritzbox.
Wer kauft denn bitte Devolo Produkte? Unterirdische Verarbeitung, kein Software Support und ständig wechselnde Modelle.
Dazu war die Firma allein in den letzten 3 Jahren 2 mal pleite und insolvent.
https://www.cetoday.ch/news/2024-04-08/devolo-schweiz-wird-aufgeloest#:~:text=Im%20Februar%202022%20meldete%20Devolo,Insolvenzverfahren%20in%20Eigenverwaltung%20einleiten%20musste.
Und dazu noch stolze Preise jetzt. Dann lieber AVM mit Fritzboxen
Geht mir ähnlich. Bei Netzwerk Dingen, DSL etc nur bewährte Anbieter. Devolo TP Link, ZTE und wie sie alle heißen sind nur Wegwerfartikel ohne Updates und Service