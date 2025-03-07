devolo präsentiert 5G-Router mit WiFi 6 – kostet 449,90 Euro

Devolo erweitert sein Angebot an Vernetzungslösungen mit einem neuen 5G-Router, der schnelles Internet über Mobilfunk ermöglicht.

Der devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE nutzt die WiFi 6-Technologie. Der kompakte Router kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Steckdose vorhanden ist. Er verbindet sich mit 3G-, 4G- und 5G-Netzen und bietet neben WLAN auch kabelgebundene Anschlüsse, darunter einen 2,5-Gbps- und einen 1-Gbps-Port. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen FXS-Port für analoge Telefone.

Nach dem Einlegen einer Nano-SIM-Karte und dem Anschluss an eine Stromquelle ist das Gerät sofort einsatzbereit. Die devolo Home Network App ermöglicht die Konfiguration und Verwaltung des Netzwerks. Das Datenblatt des devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE habe ich euch hier hochgeladen (PDF).

Der Router ist ab sofort für 449,90 Euro mit drei Jahren Garantie erhältlich.