Hardware

devolo präsentiert 5G-Router mit WiFi 6 – kostet 449,90 Euro

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Devolo 5g Router Wifi 6 Packshot Screen

Devolo erweitert sein Angebot an Vernetzungslösungen mit einem neuen 5G-Router, der schnelles Internet über Mobilfunk ermöglicht.

Der devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE nutzt die WiFi 6-Technologie. Der kompakte Router kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Steckdose vorhanden ist. Er verbindet sich mit 3G-, 4G- und 5G-Netzen und bietet neben WLAN auch kabelgebundene Anschlüsse, darunter einen 2,5-Gbps- und einen 1-Gbps-Port. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen FXS-Port für analoge Telefone.

Devolo 5g Router Wifi 6 Back

Nach dem Einlegen einer Nano-SIM-Karte und dem Anschluss an eine Stromquelle ist das Gerät sofort einsatzbereit. Die devolo Home Network App ermöglicht die Konfiguration und Verwaltung des Netzwerks. Das Datenblatt des devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE habe ich euch hier hochgeladen (PDF).

Der Router ist ab sofort für 449,90 Euro mit drei Jahren Garantie erhältlich.


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Pete 👋
    sagt am

    Devolo Produkte sind der größte Mist. Funktionieren nicht mal untereinander.

    Wer im privaten Bereich was vernünftiges will kauf AVM mit Fritzbox.

    Antworten
  2. Gast 💎
    sagt am

    Wer kauft denn bitte Devolo Produkte? Unterirdische Verarbeitung, kein Software Support und ständig wechselnde Modelle.

    Dazu war die Firma allein in den letzten 3 Jahren 2 mal pleite und insolvent.

    https://www.cetoday.ch/news/2024-04-08/devolo-schweiz-wird-aufgeloest#:~:text=Im%20Februar%202022%20meldete%20Devolo,Insolvenzverfahren%20in%20Eigenverwaltung%20einleiten%20musste.

    Und dazu noch stolze Preise jetzt. Dann lieber AVM mit Fritzboxen

    Antworten
    1. Johannes H. 👋
      sagt am zu Gast ⇡

      Geht mir ähnlich. Bei Netzwerk Dingen, DSL etc nur bewährte Anbieter. Devolo TP Link, ZTE und wie sie alle heißen sind nur Wegwerfartikel ohne Updates und Service

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Hardware / devolo präsentiert 5G-Router mit WiFi 6 – kostet 449,90 Euro
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events | Update
Sony: Neues Xperia-Smartphone zeigt sich vorab
in Smartphones
Dkb Header
DKB will Wertpapierangebot mit Upvest modernisieren
in Fintech
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Gesetzesentwurf zur Finanzierung 2026
in Mobilität
Banking4
Banking4: Großes Update und neues Lizenzmodell
in Fintech
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket wieder 9,99 € und 3 × 10 GB
in Tarife
Snapchat Header
Snapchat steht vor „dem entscheidenden Moment“
in Social
Shell-Studie enthüllt: Reichweitenangst bei Elektroautos sinkt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt
in News
So viele Kilometer fahren die Deutschen wirklich jeden Tag mit dem Auto
in Mobilität