DHL Group im Wandel: Deutsche Post verschwindet im Namen

Aus der Deutschen Post DHL Group wird die DHL Group und dieser neue Name soll laut Angaben der Betreiber den Wandel der letzten Jahre widerspiegeln. DHL ist für 90 Prozent des Konzernumsatzes zuständig und daher steht der Name im Fokus.

Für diese Änderung lässt man sich auch nicht lange Zeit, denn schon am 1. Juli ist DHL Group der neue Name. Die Deutsche Post wird als Marke nicht verschwinden, sie soll wie gewohnt erhalten bleiben. Es geht hier also nur um den neuen Konzern.

