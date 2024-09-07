News

DHL Packstationen aufgrund von Wartungsarbeiten nicht nutzbar

Dhl Packstation

DHL informiert über anstehende Wartungsarbeiten an Packstationen. Am morgigen Sonntag, den 8. September 2024, stehen die Packstationen aufgrund von Wartungsarbeiten von 7:00 bis voraussichtlich 17:00 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung. App-gesteuerte Packstationen (die ohne Display) sind zudem von 8:00 bis 12:30 Uhr nicht nutzbar.

Der Zeitraum ist – wenn alles klappt – zum Glück abermals überschaubar, sodass dies die meisten Kunden an einem Sonntag wenig stören dürfte. Dennoch ist das Wartungsfenster mit mehreren Stunden im Tagesverlauf durchaus eine relevante Information für die Nutzung der Packstationen.

Im Hinterkopf kann man die Wartungsarbeiten aus diesem Grund auf jeden Fall behalten, um in dieser Zeit keine Retoure in eine Packstation legen zu wollen.


  1. Matze50 🌀
    sagt am

    Da muss man/frau >warten< 😜

  2. max 🔱
    sagt am

    Die Wartungsarbeiten bei Packstationen werden in letzter Zeit immer mehr.

