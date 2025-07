Die Discounter: Zukunft der Serie bei Amazon Prime Video ungewiss

Amazon schickt im Winter die vierte Staffel von Die Discounter bei Prime Video ins Rennen und das wird vorerst auch die letzte Staffel sein. Vorerst, denn es ist nicht das Ende, die Serienmacher haben aber eine Pause auf unbestimmte Zeit geplant.

Nach vier Jahren und vier Staffeln wollen Bruno Alexander, Oskar und Emil Belton auch mal wieder andere Dinge ausprobieren und ich bin mir sicher, dass das nicht leicht fiel, da die Serie gut bei Amazon läuft und Amazon sehr gutes Geld zahlt.

Bei Amazon ist man „gespannt, was die Zukunft bringt“ und gibt an, dass „Die Discounter (…) immer einen Platz in der Prime Video-Familie“ haben wird. Ob es aber eine fünfte Staffel geben wird, das wird sich zeigen, 2025 sicherlich nicht.

Ich hoffe, dass die Serienmacher dann ein gelungenes Ende im Winter geplant haben und muss sagen, dass ich sogar gut mit einem Finale leben könnte. Gute Serie, aber nach vier Staffeln könnte man auch aufhören, wenn es noch gut läuft.

Die Discounter gibt es exklusiv bei Amazon Prime Video im Abo und bei IMDb gibt es 8 von 10 Punkte für die Serie. Falls ihr kein Amazon Prime Video habt, dann könnt ihr das 30 Tage kostenlos nutzen, das sollte für alle Staffeln ausreichen.

