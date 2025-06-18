News

Die KI übernimmt: Amazon will mehr Jobs streichen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Amazon Prime Paket Header

Amazon war in den letzten Monaten durchaus fleißig mit Stellenstreichungen dabei, doch das Ende ist noch nicht in Sicht, wenn man eine interne Memo von des CEOs anschaut. Darin rechnet Andy Jassy damit, dass bald noch mehr Jobs wegfallen.

Bei Amazon wird man „weniger Leute brauchen, um einige der Jobs zu erledigen, die heute erledigt werden“, so der Chef weiter. Das Memo wurde mittlerweile auch öffentlich geteilt und GenAI (generative KI) ist der große „Star“ dieser Aussage.

Es ist schwer zu sagen, wie sich dies im Laufe der Zeit auswirkt, aber wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren die Gesamtzahl der Mitarbeiter im Unternehmen reduzieren werden, da wir durch den umfassenden Einsatz von KI im gesamten Unternehmen Effizienzgewinne erzielen.

KI sorgt schon jetzt für den Wegfall von vielen Jobs und wir stehen noch ganz am Anfang, in vielen Bereichen ist die KI noch nicht gut genug oder erprobt. Das wird sich aber schnell ändern, denn wenn Unternehmen den Kostenfaktor „Mensch“ aus der Gleichung nehmen können, dann sind sie da bekanntlich durchaus hinterher.

Amazon Paket 2024 Header

Der Amazon Prime Day 2025 hat endlich ein Datum

Amazon bestätigte schon vor vielen Wochen, dass es natürlich auch 2025 einen Prime Day geben wird, um die oft schlechtere…

17. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Herr P. 🎖
    sagt am

    Die armen Inder.

    Antworten
  2. Matze50 🌀
    sagt am

    Hauptsache Jobs streichen – wer Zuhause sitzt konsumiert auch nichts

    Antworten
  3. Max 🔱
    sagt am

    KI Einführung hat ja bei Klarna schon so gut geklappt…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Die KI übernimmt: Amazon will mehr Jobs streichen
Weitere Neuigkeiten
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio
Sonos Era 300 Detail
Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
in Smart Home
God Of War Kratos Schrei
God of War: Ort für das neue Spiel steht wohl fest
in Gaming
Kia Ev2 Concept Header
Kia spricht über ein „günstiges“ Elektroauto
in Mobilität
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket wird teurer: Einigung auf 63 Euro
in Mobilität
Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste
in Audio
Auspuff Diesel Abgas
SPD-Politiker stellen EU-Verbrenner-Aus infrage
in Mobilität
Dhl Zusteller
Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
in Dienste
Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
in Mobilität
Bundeskartellamt gibt grünes Licht: China-Riese kauft MediaMarkt-Mutter
in Handel