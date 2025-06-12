Audi Q3 könnte das nächste Elektroauto werden

Audi wird noch diese Woche einen neuen Q3 vorstellen, der aber, zumindest deutet sich das derzeit nicht an, keine vollelektrische Version bekommt. Diese könnte aber nächstes Jahr folgen und der neue Verbrenner ist womöglich eine Preview dafür.

Der neue Audi Q3 wird am 16. Juni vorgestellt und erinnert optisch auf den ersten Blick durchaus an den Q6 und A6. Beim A6 hat Audi mittlerweile schon den neuen Verbrenner nachgereicht, beim Q3 könnte dann 2026 noch das Elektroauto folgen.

Audi hat selbst bestätigt, dass Ende 2026 ein neues Modell kommt, welches sich unter dem Q4 einordnen wird. Und das Modell kommt direkt nach Ingolstadt, wie dieser neue Q3 auch. Es wäre also logisch, dass es ein Audi Q3 e-tron sein wird.

Meine Vermutung ist, dass wir nächstes Jahr ein Pendant zum Skoda Elroq von Audi sehen werden, also einen recht kompakten SUV mit ca. 4,5 m Länge. Ich gehe eher nicht von einem elektrischen A3 aus, der kommt erst mit dem Elektro-Golf.