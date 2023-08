Die neue Konsole von Nintendo rückt näher

Wir haben in den letzten Wochen viele Gerüchte zu einer ganz neuen Konsole von Nintendo gesehen, die wohl 2024 auf den Markt kommt. Bisher hört man, dass Nintendo die zweite Jahreshälfte anpeilt und nicht das Frühjahr (wie bei der Switch).

Die Frage ist nur, wann Nintendo das Geheimnis lüftet, denn es wurden zwar schon vor Wochen/Monaten erste Entwickler eingeweiht, aber das reicht natürlich nicht für den Launch einer Konsole, da wollen die Unternehmen ein großes Spiele-Lineup.

Und um das zu garantieren, muss man früher oder später die Details lüften und die Entwicklertools online stellen. Die Nintendo Switch wurde zum Beispiel schon zwei Jahre vorher als „NX“ angekündigt und ein halbes Jahr vorher gab es den Namen.

Nintendo-Gerüchte auf der Gamescom

Angeblich hat sich Nintendo auch mit ausgewählten Entwicklern und Medien auf der Gamescom getroffen, was bedeuten könnte, dass es bald mehr Details oder vielleicht eine richtige Ankündigung gibt. Allerdings gibt es da eine spannende Frage.

Wird Nintendo die Konsole vor Weihnachten zeigen? In der Tech-Welt haben viele mitbekommen, was Nintendo plant, in der „normalen“ Welt aber nicht. Zeigt man die neue Konsole, bekommen das mehr Menschen mit, da mehr Medien berichten.

Das Weihnachtsgeschäft ist aber in der Regel das lukrativste Geschäft für Konsolen und Nintendo wird überlegen, ob man eine sinkende Nachfrage riskiert oder lieber früher die Entwickler informiert. Ich vermute, dass wir noch 2023 mehr Details sehen.

Und da die Nintendo Switch bis heute relativ preisstabil ist und die Nachfrage jetzt sowieso zurückgeht, wird so eine Ankündigung vermutlich keinen extrem großen Einfluss haben. Außerdem hat Nintendo gute Spiele für die nächsten Monate parat.

