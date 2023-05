Die Xbox bekommt einen neuen Homescreen

Microsoft wollte schon länger einen neuen Homescreen für die Xbox einführen, in der Beta-Phase kam dieser aber gar nicht gut an und daher hat man das Design kurzerhand eingestellt. Doch man hat auch an einer neuen Version gearbeitet.

Auf dem Beitragsbild könnt ihr den neuen Homescreen in einer ersten Version von Microsoft sehen, ein erster Test beginnt jetzt mit Insidern im Alpha-Kreis. Dann schaut Microsoft, ob diese neue Version besser ankommt und für alle verteilt wird.

Microsoft hat laut eigenen Angaben auf das Feedback der Nutzer gehört, aber es sei an dieser Stelle erwähnt, dass wir noch keine Zeitraum für den Homescreen haben. Und in den Alpha-Kreis sollte man nicht zwingend als normaler Nutzer.

So, we designed hundreds of options, then refined with prototypes and finally user-tested in our Research labs until we found one we hope you’ll love. It balances the experience, accessibility, function, and the needs of our community. We are excited to hear what you think!