Die Zukunft des Apple iPad liegt im Querformat

Apple präsentierte das iPad vor allem in der Anfangszeit sehr oft im Hochformat, mit der Zeit änderte sich das allerdings. Mit dem iPad wanderte die Kamera auf die lange Seite und mittlerweile sind hier auch andere iPads (Pro und Air) gefolgt.

Doch auch beim Marketing sieht man die iPads immer häufiger im Querformat, wie auch sehr oft mit den Tastatur-Cases. Die französische Seite „Numerama“ wollte daher von den Designern von Apple wissen, was das für das Logo hinten bedeutet.

Es sei nicht in Stein gemeißelt, dass das im Hochformat bleiben wird, so Apple in einer für Apple unerwartet offenen Antwort. Man denkt sogar, dass es sich beim iPad ändern könnte. Das zeigt, dass der Fokus mehr auf das Querformat rückt.

Für mich persönlich ist diese Entwicklung tatsächlich gar nicht so optimal, denn ich nutze mein iPad sehr oft im Hochformat, daher mag ich auch das Seitenverhältnis, was sich hier für viele Dinge besser eignet. Und ich habe beim neuen iPad Pro im Test gemerkt, dass ich die Frontkamera und auch Face ID jetzt sehr oft verdecke.

Ich kann verstehen, dass sich der Fokus beim iPad ändert, immerhin wird es auch immer mehr als „normaler“ Computer vermarktet, aber als Tablet in der Hand finde ich das Hochformat weiterhin besser. Vielleicht muss ich mich hier also anpassen.

