Discovery: JLR sucht eine neue Identität im Elektrozeitalter

JLR stellt sich gerade ganz neu auf und überarbeitet alle Marken. Und während man die Richtung bei einigen schon vor Jahren gefunden hat und am Portfolio arbeitet, so sucht man bei anderen noch eine neue Identität. Wie bei Discovery.

Discovery wird in Zukunft eine eigene Marke neben Range Rover, Defender und Jaguar sein, aber sie soll sich abheben und einen neuen Weg gehen. Im Gespräch mit Autocar hat man sogar angedeutet, dass sowas wie ein VW ID Buzz möglich sei.

Die neue Identität soll der Marke „neues Leben“ einhauchen, so der Markenchef Mark Cameron weiter. Ziel sei es, dass man ein „einzigartiges Gebiet“ findet, in dem die Marke erfolgreich sein kann. Vermutlich werden wir diese Neuausrichtung ab 2026 sehen, dann auch nicht nur als Verbrenner, sondern auch als Elektroauto.