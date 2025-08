Disney+ bekommt eine oft gewünschte Funktion

Disney hat in den letzten Monaten häufiger an höheren Preisen für Disney+, aber nicht wirklich am Dienst selbst geschraubt. Daher ist es schön, dass man diesen jetzt auch mal wieder optimiert, wie mit einer neuen Funktion, auf die viele warten.

Der Streamingdienst wird eine Top 10-Liste bekommen, die ihr ab heute (wird nach und nach verteilt) auf der Startseite von Disney+ sehen werdet. Hier gibt es dann also jeden Tag die regional beliebtesten Inhalte bei den Serien und bei den Filmen.

