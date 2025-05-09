Dienste

Disney+ dank Preiserhöhungen immer profitabler

Mit dem Start von Disney+ und Beginn der Pandemie, legte Disney den Fokus sehr stark auf Streaming. Doch mit der Zeit erkannte man, dass das Geschäft nicht so profitabel ist und änderte die Strategie – Inhalte werden auch wieder lizenziert.

Doch Disney unternahm auch zahlreiche Schritte, um Streaming profitabler zu machen und das gelingt dem Unternehmen. Im ersten Quartal lag der Gewinn in der Sparte bei 336 Millionen Dollar, im Vorjahr waren es noch 47 Millionen Dollar.

Streaming: Preiserhöhungen und mehr

Disney ist mit diesem Trend nicht alleine, auch bei Netflix und Co. zahlen sich die Preiserhöhungen und Maßnahmen (wie das Vorgehen gegen Account-Sharing) so langsam aus. Man darf also davon ausgehen, dass dieser Trend vorerst anhält.

Anbieter wie Netflix, Disney, Apple und Co. werden jetzt schauen, wo die Grenze für die Nutzer liegt. Und damit man nicht zu viele verliert, wenn man die Preis zu sehr erhöht, gibt es mittlerweile günstige Abos mit Werbung, an der man auch verdient.

Die „goldene Ära“ der Streamingdienste, in der man jedes Abo mit voller Hütte für unter 10 Euro bekommen hat und ständig neue Inhalte kamen, ist also vorbei. Jetzt wollen die Anbieter mit ihren Diensten endlich Geld verdienen und es funktioniert.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    sehr schön. hoffentlich merken die Leute es in 3-4 Jahren was es Ihnen bingt immer Ja und Amen zu sagen :) (Wortspiel beabsichtigt)

    1. Max 🔱
      sagt am zu Kurt ⇡

      Amen.

