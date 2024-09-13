Disney+ mit Pixar-Blockbuster und gutem Angebot im September

Es sieht so aus, als ob Disney die Nutzerzahlen von Disney+ im September etwas pushen möchte, denn diese Woche wurden zwei spannende Dinge angekündigt.

Das eine ist ein aktuelles Angebot für Disney+, bei dem ihr nur 1,99 Euro für drei volle Monate bei Disney+ bezahlen müsst. Der Nachteil ist nur, dass es sich hier um das Standard-Abo mit Werbung handelt, die anderen zwei Abos sind nicht dabei.

Neben der Werbung gibt es nur eine FHD-Auflösung und kein Dolby Atmos, was für die zweite Ankündigung in meinen Augen nicht optimal ist, denn am 25. September kommt Alles steht Kopf 2 (Inside Out 2) zu Disney+, das hat Pixar offiziell bestätigt.

Es ist der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten und ein großer Erfolg, den aber sicher nicht alle im Kino gesehen haben. Ich zum Beispiel, ich warte derzeit nur auf den Release bei Disney+ und werde diesen Film sicher in 4K und in HDR genießen.

