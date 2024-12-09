Disney+ wird 2025 als „türkisches Abo“ schlechter

Viele Nutzer buchen ihr Abo bei YouTube Premium, Netflix, Disney+ und Co. gerne im Ausland, vor allem in der Türkei, da es dort wesentlich günstiger ist. Einige von euch haben sicher Disney+ über ein „türkisches Abo“ laufen, da wird sich 2025 etwas ändern. Disney informiert Nutzer, dass Dolby Atmos aus dem Paket fällt.

Uns erreichten am Wochenende mehrere Tipps (danke dafür) und erst dachten wir, dass Dolby Atmos allgemein gestrichen wird, aber bei Reddit und Co. wird dann schnell klar, dass das nur für eine Region (die Türkei) gilt. Dort gibt es dann auch in der teuersten Premium-Stufe nur noch 5.1-Sound und kein Dolby Atmos mehr.

Die Gründe dafür sind unklar, vielleicht will Disney das Abo unattraktiver machen, vielleicht hat es andere Gründe, vielleicht folgen weitere Regionen. Es würde mich aber schwer wundern, wenn man Dolby Atmos allgemein streicht. Ab dem 15. Januar geht es übrigens los, ein paar Wochen kann man es also noch genießen.