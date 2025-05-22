Diversity-Tag der ARD: Themenschwerpunkt Herkunft

Am Dienstag, den 27. Mai 2025, widmet die ARD den bundesweiten Diversity-Tag dem Thema „Herkunft”. Unter dem Motto „Ist es wichtig, woher ich komme?” setzen sich die Programme mit der Frage auseinander, inwiefern die Herkunft die persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe beeinflusst.

Dabei geht es sowohl um familiäre und soziale Prägung als auch um strukturelle Hürden, die den Zugang zu Bildung, beruflichem Aufstieg und öffentlicher Repräsentation erschweren können, heißt es seitens der ARD.

In verschiedenen Beiträgen und Formaten stellt die ARD Menschen mit unterschiedlichen Biografien vor und beleuchtet Wege, wie gleiche Chancen für alle unabhängig von ihrer Herkunft geschaffen werden könnten. Auch junge Comedians erhalten eine Plattform, um das Thema Vielfalt mit satirischen und unterhaltenden Elementen aufzugreifen.

Die Programme verfolgen dabei laut ARD einen lösungsorientierten Ansatz und versuchen, komplexe gesellschaftliche Fragen einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Interne Perspektive und strategische Positionierung der ARD

Neben den öffentlichen Programminhalten spielt das Thema Diversität auch innerhalb der ARD eine zunehmend wichtige Rolle. Der ARD-Vorsitzende Florian Hager hebt hervor, dass eine größere Vielfalt unter den Mitarbeitenden sowie in den redaktionellen Inhalten angestrebt wird.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt sieht demnach die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensrealitäten als Voraussetzung, um ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden. Divers aufgestellte Teams sollen nicht nur zur Programmbereicherung beitragen, sondern auch die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber steigern, so die ARD.

Eine Auswahl der Programm-Angebote: