DIY-Projekt(e): Gratisausgaben von MagPi für Raspberry Pi-Enthusiasten

Seit Anfang 2012 ist der Raspberry Pi der britischen Raspberry Pi Foundation eine feste Größe in der Welt der Einplatinencomputer, mit dem man sich kostengünstig Programmier- und Hardwarekenntnisse aneignen und eine Vielzahl von Projekten im IT-Umfeld realisieren kann. Das Spektrum der Projekte ist breit gefächert, immer wieder finden Hobbybastler einen Weg, ihre Ideen mit einem der Raspberry Pi Boards umzusetzen.

Inspiration gesucht? MagPi lesen …

Eine gute Inspirationsquelle für Projekte ist das offizielle Magazin der Raspberry Pi Foundation mit dem Titel „MagPi“, das auf der offiziellen Website kostenlos heruntergeladen werden kann. Auf diese Weise erhält man eine große Menge an Lesestoff (derzeit sind 144 Ausgaben verfügbar) und findet möglicherweise Projekte, die speziell auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und umsetzbar sind.

Ich für meinen Teil bin durch eine der MagPi-Ausgaben auf Retroflag und sein Retro-Gehäuse SuperPi gestoßen, das in Verbindung mit dem Raspberry Pi 4 (die aktuelle fünfte Generation des Raspberry Pi wird nicht verwendet) und der Emulator-Software RetroPie eine durchaus schicke und leistungsfähige Retro-Konsole darstellt.

Besonders Retro-Konsolen und deren Modding haben es mir in den letzten Monaten angetan: So möchte ich im Herbst meinen Game Boy Color mit einem OLED-Display ausstatten und freue mich schon auf das neue Einbau-Display der Nintendo Switch Lite, das ebenfalls auf der OLED-Technologie basiert, damit die Spiele einfach bunter und lebendiger wirken.