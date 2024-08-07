DKB-App mit neuer Depot-Funktion

Die DKB-App hat ein neues Update auf Version 2.22 erhalten, das nur eine kleine Verbesserung mit sich bringt.

Die DKB hat mit diesem Update die Depotfunktionen erweitert. Auch wenn es sich hierbei nur um eine kleine Anpassung handelt, so ist diese doch elementar. Es ist nämlich ab sofort möglich, Orders auch innerhalb der App zu bearbeiten. Zuvor musste man dafür in die Weboberfläche wechseln.

Neben den offensichtlichen Verbesserungen arbeitet das Team der DKB nach eigenen Angaben im Hintergrund weiter an der Behebung kleinerer Fehler und der Entwicklung neuer Funktionen.

