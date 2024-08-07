DKB-App mit neuer Depot-Funktion
Die DKB-App hat ein neues Update auf Version 2.22 erhalten, das nur eine kleine Verbesserung mit sich bringt.
Die DKB hat mit diesem Update die Depotfunktionen erweitert. Auch wenn es sich hierbei nur um eine kleine Anpassung handelt, so ist diese doch elementar. Es ist nämlich ab sofort möglich, Orders auch innerhalb der App zu bearbeiten. Zuvor musste man dafür in die Weboberfläche wechseln.
Neben den offensichtlichen Verbesserungen arbeitet das Team der DKB nach eigenen Angaben im Hintergrund weiter an der Behebung kleinerer Fehler und der Entwicklung neuer Funktionen.
https://apps.apple.com/de/app/dkb/id1473806360
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dkbcodefactory.banking
die „alte app“ war zwar nur ein wrapper um die Website, aber wenigstens war alles dabei.
wenn die neue App in der Geschwindigkeit weiter entwickelt wird, ist unser Finanzsystem zusammengebrochen bis sie fertig ist.
Ein absolutes Armutszeugnis
Das Tempo in dem die an der App arbeiten, könnte man mal hinterfragen. Dauert ja alles ewig und fühlt sich immer noch zu sehr nach BETA an…
Mir wären mal Überweisungsvorlagen lieber.
Gibt es doch
Wo?
Ich sehe nur die vergangenen Überweisungen und diese kann ich als Vorlage wiederverwenden. Ich möchte aber häufig verwendete als Vorlage in einem extra Bereich abspeichern und nicht aus einer endlos langen Liste auswählen.
Dafür gibt es eine Suche. Ich sehe hier wirklich kein Problem.
Geschmacksache eben. Für mich ist es übersichtlicher, so wie es bei der C24 App gelöst ist.