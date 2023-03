DKB Banking-App: Die Entwicklung stagniert

Die Deutsche Kreditbank (DKB) aktualisiert ihre Banking-App mal wieder. Das neue Update kann ab sofort heruntergeladen werden. Die Entwicklung stagniert allerdings.

Das Update auf Version 1.27.0 der DKB Banking-App steht ab sofort für iOS zum Download bereit. Die neue Android-Version sollte ebenfalls bereits verteilt werden, wobei diese nicht immer 1zu1 mit der iOS-Version aktualisiert wird.

Nachdem zuletzt der Zugriff auf das Postfach an den Start gegangen ist, eine bessere Übersicht der Karten eingebaut und es mittlerweile möglich ist, das Limit der Kreditkarte zu ändern, gibt es diesmal keine neuen Features. Das legt die Vermutung nahe, dass es die DKB nicht sonderlich eilig hat, ihre App weiter zu verbessern.

Das letzte Update liegt schon wieder ca. 5 Wochen zurück und alles, was seitdem implementiert wurde, sind laut DKB „kleinere optische Verbesserungen und die Behebung kleinerer Bugs“. Die App ist inzwischen zwar „okay“, hat aber meiner Meinung nach in einigen Bereichen noch Luft nach oben. Hier darf die DKB gerne noch eine Schippe drauflegen, oder was meint ihr?

