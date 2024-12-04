Donkey Kong für die Nintendo Switch: Das Trio ist jetzt komplett

Nintendo hat die Donkey Kong Land-Reihe für Switch Online abgeschlossen, denn erst landete der erste Teil im Abo, dann folgte zeitnah der zweite Teil der Reihe und ab heute steht Donkey Kong Land III für den Game Boy-Emulator offiziell bereit.

Damit pusht Nintendo die Marke ein bisschen, bevor wir direkt am 15. Januar mit Donkey Kong Country Returns eine HD-Version für die Nintendo Switch bekommen. Alte Klassiker im Emulator und HD-Versionen, mehr bekommt Donkey Kong nicht.