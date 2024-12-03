Nintendo Switch 2: Preis und Datum machen bei Insidern die Runde

Gaming

Nintendo wird die Switch 2 vermutlich nicht mehr in diesem Jahr zeigen, sicher ist aber, dass sie im ersten Quartal 2025 vorgestellt wird. Doch wann kommt sie? Da macht mittlerweile ein Launch im Juni die Runde, es könnte aber auch Juli werden.

Das wäre recht ungewöhnlich für den Marktstart einer Konsole, die gerne kurz vor Weihnachten kommen. Doch Nintendo hat bei der Switch gelernt, dass es noch wichtigere Faktoren als den Zeitpunkt gibt und wird das sicher genau bedenken.

Beim Preis sprechen wir angeblich von über 400 Euro, die 500 Euro sollen aber nicht überschritten werden. Eine andere Quelle spricht davon, dass sie es ebenfalls gehört hat, aber eher vom unteren Ende der Preisspanne und von Juni ausgeht.

Falls das stimmt, dann kommt die Nintendo Switch 2 im Juni auf den Markt und wird wohl 399 Euro kosten. Die Nintendo Switch kam im März und startete bei 329 Euro, der Nachfolger wird also sogar eine ganze Ecke teurer als die OLED-Version.

