Nintendo Switch und Donkey Kong: Klassiker ab heute verfügbar

Nintendo verkauft ab 2025 mit Donkey Kong Country Returns HD ein altes Spiel der Wii-Ära für die Switch, aber vorher gibt es noch einen Klassiker. Jedenfalls dann, wenn man Nintendo Switch Online gebucht hat und Game Boy-Spiele mag.

Ab heute ist Donkey Kong Land auf der Nintendo Switch verfügbar und damit ein weiterer Klassiker, in den ich als Kind viele Stunden gesteckt habe. Aber irgendwie auch nicht das, was ich mir seit Jahren von dieser Marke bei Nintendo erhoffe.

Nächstes Jahr wird Donkey Kong ein Teil von Super Nintendo World in Japan, aber abgesehen von emulierten Klassikern und HD-Versionen zum Vollpreis gab es seit einem Jahrzehnt schon kein neues Spiel mehr. Auch nicht zum 40. Jubiläum.

Aber man nimmt, was man bekommt, immerhin hat Nintendo die Marke nicht ganz ignoriert. Doch die Hoffnung ist, jedenfalls bei mir, dass wir mit der Nintendo Switch 2 dann vielleicht auch mal wieder ein neues und frisches Donkey Kong sehen.

