DOOM: The Dark Ages erhält das erste umfangreiche Update

Über den offiziellen Blog haben das Entwicklerstudio id Software und der Publisher Bethesda nun Details zum ersten umfangreichen Update für DOOM: The Dark Ages bekannt gegeben. Der neueste Teil der DOOM-Reihe ist Mitte Mai erschienen und kam ziemlich gut an – für meinen Redaktionskollegen Oliver war das Spiel „ein wilder Höllenritt”.

Das Update enthält allgemeine Verbesserungen der Spielbalance, eine optimierte Audio-Mischung und Fehlerbehebungen. Es steht für alle Plattformen zum Herunterladen bereit. Die Release Notes können hier eingesehen werden, um sich einen Überblick über die Änderungen zu verschaffen.


