Doom: The Dark Ages ist ab jetzt erhältlich (auch im Xbox Game Pass)

Wer etwas mehr bezahlt hat, der kann das neue Doom schon eine Weile spielen, alle anderen können ab sofort durchstarten. Doom: The Dark Ages ist ab sofort für die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 (Pro) und den PC erhältlich. Die UVP liegt bei 80 Euro, aber das musste man nie zahlen, wir sprechen hier über ca. 70 Euro.

Abo-Nutzer können das Spiel ebenfalls ab heute spielen, denn das neue Doom ist direkt im Xbox Game Pass verfügbar. Ihr benötigt jedoch die Ultimate-Stufe, denn solche Blockbuster wandern nicht mehr in die Basis. Ich habe das Spiel vor ein paar Tagen beendet und meinen Testbericht findet ihr hier, ich kann es empfehlen.

