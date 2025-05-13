DOOM: The Dark Ages – Physische Handelsversion ist eine Mogelpackung

Die Veröffentlichung des neuesten DOOM-Ablegers mit dem Zusatztitel „The Dark Ages” naht mit großen Schritten. Das Spiel wird am 15. Mai für die Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series S und X verfügbar sein. Bereits bei der Ankündigung war von einer physischen Handelsversion die Rede, doch neue Informationen dazu sind eher schlechte Nachrichten.

Physische Handelsversion ad absurdum

Wer denkt, er könne die physische Handelsversion kaufen und direkt loslegen, liegt leider falsch. Auf der Blu-ray Disc befindet sich nicht das Spiel selbst, sondern lediglich eine zirka 300 MB bzw. 85 MB große „Dateimasse”, die höchstwahrscheinlich für die Lizenzüberprüfung des Spielekaufs genutzt wird. Ohne Internetanschluss und das darauffolgende Herunterladen des gesamten Spiels kann DOOM: The Dark Ages weder auf der PlayStation noch auf der Xbox gestartet werden.

Nun stellt sich die Frage, wozu Microsoft und das Entwicklerstudio id Software dem Spiel überhaupt eine physische Handelsversion spendiert haben, wenn das Spiel ohne Download gar nicht erst startet beziehungsweise die Disc nahezu „leer“ ist. Man hätte sich die Handelsversion sparen und das Spiel direkt als digitale Version herausbringen können. Die Zukunft der Videospiele ist digital und deren Entwicklung ist wohl nicht mehr aufzuhalten, was bedeutet, dass die Zeit der Handelsversionen schon bald endgültig vorbei ist.

Das ist nicht nur für mich als langjährigen Fan von physischen Handelsversionen ziemlich schade. Denn das neue DOOM-Spiel, das laut meinem Redaktionskollegen Oliver in seinem Testbericht „ein wilder Höllenritt“ ist, ist ein ziemlich gutes Spiel.