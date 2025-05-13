DOOM: The Dark Ages – Physische Handelsversion ist eine Mogelpackung
Die Veröffentlichung des neuesten DOOM-Ablegers mit dem Zusatztitel „The Dark Ages” naht mit großen Schritten. Das Spiel wird am 15. Mai für die Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series S und X verfügbar sein. Bereits bei der Ankündigung war von einer physischen Handelsversion die Rede, doch neue Informationen dazu sind eher schlechte Nachrichten.
Physische Handelsversion ad absurdum
Wer denkt, er könne die physische Handelsversion kaufen und direkt loslegen, liegt leider falsch. Auf der Blu-ray Disc befindet sich nicht das Spiel selbst, sondern lediglich eine zirka 300 MB bzw. 85 MB große „Dateimasse”, die höchstwahrscheinlich für die Lizenzüberprüfung des Spielekaufs genutzt wird. Ohne Internetanschluss und das darauffolgende Herunterladen des gesamten Spiels kann DOOM: The Dark Ages weder auf der PlayStation noch auf der Xbox gestartet werden.
Nun stellt sich die Frage, wozu Microsoft und das Entwicklerstudio id Software dem Spiel überhaupt eine physische Handelsversion spendiert haben, wenn das Spiel ohne Download gar nicht erst startet beziehungsweise die Disc nahezu „leer“ ist. Man hätte sich die Handelsversion sparen und das Spiel direkt als digitale Version herausbringen können. Die Zukunft der Videospiele ist digital und deren Entwicklung ist wohl nicht mehr aufzuhalten, was bedeutet, dass die Zeit der Handelsversionen schon bald endgültig vorbei ist.
Das ist nicht nur für mich als langjährigen Fan von physischen Handelsversionen ziemlich schade. Denn das neue DOOM-Spiel, das laut meinem Redaktionskollegen Oliver in seinem Testbericht „ein wilder Höllenritt“ ist, ist ein ziemlich gutes Spiel.
Doom ist so ziemlich das Paradebeispiel für ein Spiel, was man nicht auf Konsole spielen sollte. Da ist dann eher die Konsole der wilde Höllenritt.
Wahrscheinlich lässt sich aber die Blueray wenigstens weiterverkaufen, solange die Server online sind 😬
Nun stellt sich die Frage, wozu Microsoft und das Entwicklerstudio id Software dem Spiel überhaupt eine physische Handelsversion spendiert haben
—> Für Fans von physischen Games und Leute die es weiterverkaufen wollen.
Aber dahinter wird ein Code sein, der sehr wahrscheinlich nur einmalig einlösbar ist?
Und ist man wirklich ein Fan von physischen Spielen wenn man sich eine Packung oder optischen Datenträger kauft?
Zumindest sieht es im Regal toll aus, wenn dort die physische Hülle drin steht.
Persönlich würde ich mich allerdings schon freuen, wenn beispielsweise Switch-Spiele, von denen ich die physische Version besitze, komplett auf der Konsole downloaden könnte und nicht immer die CardRidge wechseln müsste.