Doppelte Datenpower: Vodafone und otelo starten neue Aktionen

Ab dem 1. August bietet Vodafone doppeltes Datenvolumen für die Zusatzkarten FamilyCard S und FamilyCard M an.

Dies gilt sowohl für neue als auch für bestehende Verträge wie GigaMobil, GigaMobil Young, Red, Young, Smart oder Black. Die FamilyCard S gibt es jetzt mit 10 GB statt 5 GB für 9,99 Euro im Monat, die FamilyCard M mit 40 GB statt 20 GB für 19,99 Euro im Monat.

Beide Tarife beinhalten 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s und bieten die Möglichkeit, ein Smartphone hinzuzubuchen. Außerdem können nicht verbrauchte Daten in den nächsten Monat übertragen werden, so Vodafone.

Gute Nachrichten auch von otelo

Die aktuellen Aktionen werden bis zum 28. Oktober verlängert. Im Rahmen dieser Aktionen können Kunden von erhöhtem Datenvolumen und weiteren Vorteilen profitieren. So bietet die Allnet Flat Go jetzt 7 GB statt 3 GB für 14,99 Euro im Monat, die Allnet Flat Classic 30 GB statt 5 GB für 19,99 Euro im Monat und die Allnet Flat Max 50 GB statt 8 GB für 29,99 Euro im Monat.

Alle Tarife beinhalten 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s. Zusätzlich gibt es einen Bonus von 50 Euro bei Rufnummernmitnahme und die Möglichkeit, ein Smartphone hinzuzubuchen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

