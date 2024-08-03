DR.SIM senkt Preise und bietet mehr Leistung

Freenet verbessert sein DR.SIM-Portfolio im Vodafone-Netz. Der 40-GB-Tarif wird jetzt mit 5G aufgewertet, während der Preis für den 30-GB-Tarif auf 11,99 € gesenkt wird. Außerdem entfällt bei allen Tarifen der Anschlusspreis.

Ein Highlight bei DR.SIM sind die monatlich kündbaren Tarife, die wie gewohnt Lifetime Pricing haben, also nach 24 Monaten nicht teurer werden. Das gibt den Kunden die Flexibilität, jederzeit zu wechseln, ohne sich über steigende Kosten Gedanken machen zu müssen.

Die Allnet-Flats von DR.SIM umfassen verschiedene Optionen mit LTE- und 5G-Geschwindigkeiten. Der LTE-Tarif mit 20 GB kostet monatlich 9,99 Euro, der LTE-Tarif mit 30 GB 11,99 Euro und der 5G-Tarif mit 40 GB 19,99 Euro. Alle Tarife sind sowohl monatlich kündbar als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhältlich, der Anschlusspreis entfällt wie erwähnt bei allen Tarifen.

Zu den DR.SIM Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.