Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober

Das neue Dragon Age hat ein Datum, das verrät uns jedenfalls die Werbung, die schon bei diversen Seiten und vor Videos gebucht wurde. Hier sieht man, dass „The Veilguard“ ab 18 Jahren ist und der Release am 31. Oktober 2024 stattfindet.

Der neue Teil der Reihe bekam durchaus viel Kritik bei der ersten Ankündigung, da der Stil des Videos seltsam war und die neue Optik den alten Fans nicht direkt zusagte. Ich finde aber, dass das Gameplay-Video später gar nicht schlecht war.

  1. Relodvengence 🪴
    Trash Game mit queer LGBTQ Gefährten

